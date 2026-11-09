Під Петербургом палає нафтовий гігант РФ: завод на 20 млн тонн вдруге атакували дрони (відео)

У Киришах запалало нафтопереробне підприємство, від якого залежить паливне забезпечення всього північного заходу Росії. Нічна атака дронів змусила російську владу підтвердити влучання в промисловій зоні, де розташований стратегічний КІНЕФ.

У ніч проти 9 листопада безпілотники атакували промислову зону міста Кириші Ленінградської області Росії, де розташований один із найбільших нафтопереробних заводів країни — "КІНЕФ". Після атаки місцеві жителі повідомляли про вибухи та пожежу на території підприємства. Інформацію про атаку поширили OSINT-спільноти Dnipro Osint та Exilenova+, посилаючись на кадри очевидців і власні моніторингові дані.

На оприлюднених кадрах видно момент атаки безпілотників і пожежу на території промислового комплексу.

Що повідомила влада регіону

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко вночі 9 листопада повідомляв про повітряну небезпеку через загрозу атаки безпілотників. Спочатку він заявив про знищення двох БпЛА, згодом кількість перехоплених дронів зросла до 38, а потім — до 81.

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О 03:40 за місцевим часом Дрозденко підтвердив влучання безпілотників у промисловій зоні міста Кириші. За його повідомленням, до ліквідації пожежі залучили екстрені служби, а наслідки уточнюють.

Крім того, уламки дрона потрапили в одну з квартир житлового будинку, звідки евакуювали сім'ю. За словами губернатора, постраждалих унаслідок цього інциденту не було.

Повідомлення губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка

Пізніше губернатор заявив про падіння уламків на дах багатоквартирного будинку у Всеволожську. Станом на 04:29 Дрозденко повідомив про завершення безпілотної небезпеки та відзвітував про нібито знищення 113 безпілотників над територією Ленінградської області за ніч. Причини та масштаби пошкоджень промислового об'єкта в Киришах він не уточнив.

На тлі атаки тимчасово обмежували роботу аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі. Обмеження стосувалися приймання та відправлення літаків.

Чим важливий Киришський нафтопереробний завод

"Киришинефтеоргсинтез", відомий як КІНЕФ, належить до російської нафтової компанії "Сургутнефтегаз" і розташований у місті Кириші Ленінградської області. Це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії та другий за потужністю НПЗ країни після Омського заводу.

Проєктна потужність КІНЕФ становить близько 20,1 млн тонн нафти на рік. Підприємство забезпечує повний цикл переробки сировини та випускає широкий асортимент нафтопродуктів, зокрема автомобільний бензин, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут, бітум, вакуумний газойль та інші продукти.

Завод має стратегічне значення для паливного забезпечення північного заходу Росії. Його продукцію постачають до Санкт-Петербурга, Ленінградської та інших сусідніх областей. Завдяки масштабам виробництва підприємство відіграє важливу роль у забезпеченні роботи транспорту, промисловості та інших споживачів регіону.

Особливе значення має виробництво дизельного й авіаційного пального, які використовуються не лише цивільним транспортом, а й можуть постачатися для потреб російських силових структур та армії.

Крім того, КІНЕФ є важливим елементом нафтової інфраструктури Росії. Робота підприємства впливає на обсяги переробки нафти, постачання готового пального та діяльність суміжних виробництв.

Киришський НПЗ уже атакували раніше

До речі, це перший удар по Киришському НПЗ із серпня 2026 року. Так, попередня атака на підприємство відбулася в ніч проти 30 серпня 2026 року. Тоді в промисловій зоні Киришів також виникла пожежа після удару безпілотників.

У вересні Reuters із посиланням на два джерела в галузі повідомляв, що внаслідок серпневої атаки були пошкоджені дві установки первинної переробки нафти — АВТ-6 та АТ-1. Після цього завод знову призупинив переробку нафти.

Наразі немає підтверджених даних, чи пошкодила нова атака виробниче обладнання КІНЕФ, чи зупинилося підприємство та наскільки серйозними є наслідки пожежі. Російська влада підтвердила влучання дронів у промисловій зоні, але не розкрила, які саме об'єкти зазнали пошкоджень.

Нагадаємо, у ніч на 5 листопада "добрі" дрони навідались до Рязані: після серії вибухів там спалахнула масштабна пожежа на місцевому нафтопереробному заводі. Підприємство виробляє не лише автомобільне пальне, а й авіаційний гас та дизель, які використовує російська армія, а OSINT-канали повідомляли щонайменше про шість влучань.

Також Фокус писав, що президент України Володимир Зеленський запропонував Дональду Трампу припинити удари по НПЗ РФ в обмін на ракети Patriot. Українська сторона пояснює, що не може залишатися без відповіді на російські атаки, які призводять до загибелі людей і пошкодження енергетичної інфраструктури.