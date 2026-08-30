Дрони атакували Ленінградську область: під атакою опинився місцевий НПЗ в Кірішах (відео)

В російському місті Кіріші, що в Ленінградській області, пролунала серія вибухів і прильотів поблизу місцевого НПЗ. Місцеві мешканці говорять про займання на об'єкті нафтової промисловості.

OSINT-ери проєкту Exilenova+ зазначають, що на місцевому НПЗ "Кірішінєфтєоргсінтєз" пролунали вибухи та сталися влучання. Про це йдеться в дописі моніторингового пабліку.

"Кіріші, Ленінградська область. Місцеві пишуть про вибухи та про сприльоти на НПЗ "Киришинефтеоргсинтез", — вказано в повідомленні.

Наразі на місці об'єкту почалося займання, місцева влада не коментує факт атаки НПЗ. Водночас іспанський осінтерський проєкт World.Militares підтвердив за допомогою геолокації, що атака дронів відбувається саме на НПЗ у Кірішах.

"Українські військові, ймовірно, атакували нафтопереробний завод у Кірішах, у Ленінградській області. На відео, поширених місцевими жителями, видно пожежу на території об'єкта", — вказано в повідомленні.

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Геолокація ймовірного ураження заводу Фото: Exilenova+

Згодом осінтери вказали об'єкт, який ймовірно був уражений дронами. На думку моніторів, попередньо зона ураження є районом, де розташовані критично важливі установки НПЗ — Л-35-11/1000, ЛЧ-35-11/600, ЛЧ-35-11/600, АТ-1, гідроочищення ЛЧ-24-9/2000:

"Підприємство повністю інтегроване до структури російської нафтової компанії "Сургутнефтегаз". Це єдиний нафтопереробний завод на північному заході росії та один із найбільших у країні", — додано в тексті.

Раніше Фокус повідомляв про те, як у Самарі та Новокуйбишевську горять місцеві НПЗ. Місцеві мешканців говорять про серію вибухів і займання на згаданих об'єктах.

Згодом стало відомо, що дрони уразили військовий аеродром у російському Енгельсі. Під ударом у регіоні опинився військовий аеродром, де базуються стратегічні бомбардувальники російської армії.