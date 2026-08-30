Дроны атаковали Ленинградскую область: под ударом оказался местный НПЗ в Киришах (видео)

В российском городе Кириши, расположенном в Ленинградской области, прогремела серия взрывов и ударов вблизи местного НПЗ. Местные жители сообщают о возгорании на объекте нефтяной промышленности.

OSINT-эксперты проекта Exilenova+ отмечают, что на местном НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" раздались взрывы и были зафиксированы попадания. Об этом говорится в сообщении мониторингового паблика.

"Кириши, Ленинградская область. Местные жители сообщают о взрывах и выбросах на НПЗ "Киришинефтеоргсинтез", — говорится в сообщении.

В настоящее время на территории объекта начался пожар, местные власти не комментируют факт атаки на НПЗ. В то же время испанский проект World.Militares, специализирующийся на международных новостях, подтвердил с помощью геолокации, что атака дронов происходит именно на НПЗ в Киришах.

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"Украинские военные, вероятно, атаковали нефтеперерабатывающий завод в Киришах, в Ленинградской области. На видео, распространенных местными жителями, виден пожар на территории объекта", — говорится в сообщении.

Геолокация предполагаемого поражения завода Фото: Exilenova+

Впоследствии наблюдатели указали объект, который, вероятно, был поражён дронами. По мнению наблюдателей, предварительно зона поражения представляет собой район, где расположены критически важные установки НПЗ — Л-35-11/1000, ЛЧ-35-11/600, ЛЧ-35-11/600, АТ-1, гидроочистка ЛЧ-24-9/2000:

"Предприятие полностью интегрировано в структуру российской нефтяной компании "Сургутнефтегаз". Это единственный нефтеперерабатывающий завод на северо-западе России и один из крупнейших в стране", — говорится в тексте.

Ранее Фокус сообщал о том, как в Самаре и Новокуйбышевске горят местные НПЗ. Местные жители говорят о серии взрывов и возгораний на указанных объектах.

Впоследствии стало известно, что дроны нанесли удар по военному аэродрому в российском Энгельсе. Под ударом в регионе оказался военный аэродром, на котором базируются стратегические бомбардировщики российской армии.