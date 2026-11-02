Зеленський запропонував Трампу припинити удари по НПЗ РФ в обмін на ракети Patriot, — Fox News

Україна готова зупинити удари по російських нафтопереробних заводах на час, протягом якого США забезпечуватимуть її ракетами Patriot. Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий оплатити це озброєння.

Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу Fox News, відповідаючи на запитання про вимогу президента США Дональда Трампа не атакувати російські НПЗ.

За словами Зеленського, він провів кілька різних обговорень цього питання з Трампом та його командою. Українська сторона пояснила, що не може залишатися без відповіді на російські атаки, які призводять до загибелі людей і пошкодження енергетичної інфраструктури.

Президент зазначив, що Україна готова припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Росія також зупинить атаки на українську енергосистему.

“Ми сказали, що не можемо не відповідати після атак Росії на нашу енергетику, після того, як Росія вбиває наших людей, атакує нашу електроенергетику, газову галузь, нафтопереробні заводи — все”, — заявив Зеленський.

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Він також запропонував США надати Україні ракети Patriot. За словами президента, Київ готовий не лише просити про допомогу, а й заплатити за необхідне озброєння.

“Ми готові за них заплатити”, — сказав Зеленський.

Президент уточнив, що припинення атак на російські НПЗ триватиме стільки, скільки Україна отримуватиме ракети.

“Якщо ви хочете, щоб ми не атакували російські НПЗ місяць, дайте нам Patriot на місяць”, — зазначив він.

Як повідомляв Фокус, європейські лідери обговорюють можливість проведення прямих переговорів із Путіним. Наразі розглядають два варіанти завершення війни в Україні. Перший передбачає припинення бойових дій на нинішній лінії фронту, другий — передачу Росії решти Донбасу в обмін на перспективу вступу України до НАТО.

Президент США Дональд Трамп зменшив тиск на Росію, ускладнивши становище України, та прагне досягти "мирної угоди" до грудня 2026 року. Тоді в Маямі відбудеться саміт G-20, на який, імовірно, може прибути російський диктатор Путін.