Зеленский предложил Трампу прекратить удары по НПЗ РФ в обмен на ракеты Patriot, — Fox News

Украина готова приостановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам на тот период, в течение которого США будут поставлять ей ракеты Patriot. Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов оплатить это вооружение.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о требовании президента США Дональда Трампа не наносить удары по российским НПЗ.

По словам Зеленского, он провел несколько различных обсуждений этого вопроса с Трампом и его командой. Украинская сторона пояснила, что не может оставаться без ответа на российские атаки, которые приводят к гибели людей и повреждению энергетической инфраструктуры.

Президент отметил, что Украина готова прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если Россия также прекратит атаки на украинскую энергосистему.

"Мы заявили, что не можем не ответить на атаки России на нашу энергетику, после того как Россия убивает наших людей, нападает на нашу электроэнергетику, газовую отрасль, нефтеперерабатывающие заводы — на всё", — заявил Зеленский.

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Он также предложил США предоставить Украине ракеты Patriot. По словам президента, Киев готов не только просить о помощи, но и заплатить за необходимое вооружение.

"Мы готовы за них заплатить", — сказал Зеленский.

Президент уточнил, что прекращение атак на российские НПЗ будет продолжаться до тех пор, пока Украина будет получать ракеты.

"Если вы хотите, чтобы мы не наносили удары по российским НПЗ в течение месяца, предоставьте нам системы Patriot на месяц", — отметил он.

Как сообщал Фокус, европейские лидеры обсуждают возможность проведения прямых переговоров с Путиным. В настоящее время рассматриваются два варианта завершения войны в Украине. Первый предусматривает прекращение боевых действий на нынешней линии фронта, второй — передачу России оставшейся части Донбасса в обмен на перспективу вступления Украины в НАТО.

Президент США Дональд Трамп ослабил давление на Россию, ухудшив положение Украины, и стремится достичь "мирного соглашения" к декабрю 2026 года. Тогда в Майами состоится саммит "Группы двадцати", на который, вероятно, может прибыть российский диктатор Путин.