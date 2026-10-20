"Кремль радуется": Трамп заставляет Украину капитулировать к декабрю 2026 года, — СМИ

Президент США Дональд Трамп ослабил давление на Россию, создал проблемы для Украины и рассчитывает на "мирное соглашение" до декабря 2026 года, сообщили СМИ. Дедлайн в декабре связан с саммитом G-20 в Майами, на который может прилететь российский диктатор Путин. Как Кремль влиял на Трампа, чтобы ослабить поддержку Запада Украине и добиться капитуляции Киева?

Кремль "торжествует и радуется", поскольку ему удалось отвлечь Трампа от Украины, говорится в материале издания The Washington Post. Кроме того, россияне приветствуют давление со стороны Белого дома, когда украинцам ограничили доступ к разведданным и Starlink, а с россиян снимают санкции на топливо и танкеры. Параллельно начались политические потрясения в Европе. В итоге Путин ожидает, что Запад вот-вот полностью отвернется от украинцев и больше не будет оказывать помощь. Издание напомнило слова президента Владимира Зеленского, который заявил, что Украина может не устоять без поддержки западных партнеров. Между тем Трамп рассчитывает, что Киев капитулирует до декабрьского саммита G-20 14-15 декабря.

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"Недавнее усиление давления со стороны Трампа на Зеленского может означать, что президент США вновь пытается заставить украинского лидера заключить соглашение на выгодных для Москвы условиях", — написало издание.

Эксперт Фонда Карнеги и аналитик Эндрю Вейс объяснил, почему Трамп спешит заключить соглашение по Украине. По оценке аналитика, глава Белого дома хочет решить все до саммита "Большой двадцатки".

"Это связано с важными событиями, предшествующими встрече "Группы двадцати" в декабре. На самом деле речь идет не о дизельном топливе или ударах по НПЗ с большого расстояния. На самом деле речь идет о том, что Трамп считает, что может подтолкнуть украинцев к какому-то политическому урегулированию. Россияне же пытаются использовать Трампа как таран, чтобы заставить украинцев сдать Донбасс", — сказал Вейс.

Журналисты пообщались с анонимными источниками в Белом доме и в Кремле о переговорах по Украине. Неназванный ученый из окружения Путина сказал, что "лидеры России добились определенной политической победы" и что это произошло после "очень профессионального" разговора Путина с Трампом. Представитель разведки США добавил, что поворот Трампа в сторону Путина не был неожиданностью, поскольку "он очень восприимчивая аудитория" и ему больше нравятся авторитарные лидеры, чем такие, как Зеленский.

"Путин обладает многолетним опытом в том, чтобы очаровывать и манипулировать иностранными лидерами, а также продемонстрировал постоянную способность льстить Трампу и перетягивать его на свою сторону. Российский лидер воспользовался опасениями Трампа по поводу низких рейтингов одобрения и заоблачных цен на энергоносители", — заявили неназванные аналитики в комментарии для WP.

Переговоры по Украине — подробности давления со стороны США

Президент Украины Владимир Зеленский пока не прокомментировал информацию о давлении со стороны Трампа, который требует от украинцев капитулировать перед Москвой. Глава украинского государства только что прибыл в Норвегию и встретился со спецпредставителем США Стивом Виткоффом. Западные СМИ сообщили, что 21 октября Виткофф прибудет в Санкт-Петербург и встретится с российским диктатором Путиным.

Между тем Фокус писал о действиях США, направленных на то, чтобы заставить Украину капитулировать. Давление усилилось после заявления Трампа о заключении соглашения о дизельном топливе между США и РФ, в соответствии с которым Кремль получил возможность без проблем торговать на мировых рынках. После этого СМИ сообщили о готовности Белого дома отменить часть санкций в отношении "теневого флота" РФ, чтобы использовать танкеры для перевозки нефти. Параллельно стало известно об ограничении разведданных США, которые предупреждали Украину о запусках баллистических ракет РФ: от российских ударов начали массово гибнуть мирные жители Украины. Тогда же возникли проблемы в работе терминалов спутниковой связи Starlink и выяснилось, что Пентагон приостановил поставки ракет Patriot для сбивания российских "Искандеров".

Напоминаем, что 19 октября Дональд Трамп сделал очередное заявление о переговорах по Украине и объяснил, почему их нужно вести без участия Украины.