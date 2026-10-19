Пришло время, чтобы кто-то другой вел переговоры от имени Украины, — Трамп (видео)

Соединённые Штаты Америки хотели бы вести переговоры о мире без участия Украины, сказал Дональд Трамп. Какие новые заявления сделал американский президент на фоне ограничения военной помощи Украине?

Заявления Трампа о мирных переговорах и участии Украины прозвучали в аэропорту, когда президент США готовился сесть в самолет. Фрагменты ответов на вопросы журналистов были опубликованы в Telegram-канале "Новости Live". Среди прочего, глава Белого дома напомнил о "сотнях миллиардов" военной помощи Украине и о том, что российский диктатор Путин больше хочет мира и ведет себя лучше, чем украинский президент.

"Мы ведем переговоры с Путиным по поводу Украины, поэтому я не хочу прерывать эти переговоры в самый разгар процесса. Честно говоря, Россия в вопросе Украины вела себя вполне адекватно", — сказал Трамп.

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Согласно информации ТСН, президент США также высказался по поводу переговоров о прекращении войны, которые должен вести кто-то другой, а не Украина.

"Пришло время, чтобы кто-то другой вел переговоры от имени Украины", — привели СМИ слова Трампа.

В другом отрывке Трамп подчеркнул, что Украина ранее получала помощь от США, и что Украина в ответ "ничего не дала США". Кроме того, он прокомментировал слова Зеленского, который раскритиковал позицию американского президента и заявил, что тот "не на той стороне". Американский политик сказал, что Зеленский "не понимает, что говорит", и повторил, что Украина "давно уже" должна была заключить "взаимовыгодное соглашение".

Кроме того, Трамп отметил поведение Си Цзиньпина в связи с войной РФ против Украины. По его словам, Си Цзиньпин "не слишком активно вмешивался" в ситуацию, и это "ценная позиция". Еще один вопрос касался ограничения работы Starlink. По словам главы Белого дома, он не знает, кто ограничил спутниковую связь для ВСУ, но пообещал, что это выяснит.

Переговоры по Украине — что известно о действиях США

Отметим, что в октябре президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений о войне РФ против Украины и о мирных переговорах. Сначала глава Белого дома сообщил о соглашении по дизельному топливу между РФ и США, согласно которому россиянам разрешено продавать на мировом рынке до 3 млн тонн нефти. Позже стало известно о давлении на Украину с целью прекращения ударов по НПЗ РФ и о планах снятия санкций против РФ. Сначала появилась информация об ограничении разведданных, которые предупреждали украинцев о баллистических ударах РФ. Затем — об ограничениях на терминалы Starlink, что ограничило возможности сбивания "Шахедов" и атак на позиции и тылы ВС РФ на фронте. Между тем президент Зеленский сообщил о более чем 70 случаях ударов РФ по энергетике, которые произошли после объявленного Трампом "энергетического перемирия".

Напоминаем, что вечером 19 октября СМИ сообщили о приостановке отгрузки ракет Patriot для Украины: источники рассказали, кто принял это решение.