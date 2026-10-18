РФ 76 раз атаковала украинскую энергетику после "перемирия" Трампа, — Зеленский

11 октября президент США Дональд Трамп объявил о "дизельной сделке" с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и заявил об "энергетическом перемирии" между Украиной и Россией.

Спустя неделю президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что РФ и не думала придерживаться этого перемирия, о чем написал в соцсетях. По его словам, после громких заявлений Трампа Россия целенаправленно ударила по украинской энергетике и нефтегазовому сектору уже 76 раз.

"Только этой ночью были удары по подстанциям Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Одесской. Десятки тысяч семей остаются без света. Фактически круглосуточно работают энергетики и ремонтные бригады по восстановлению. Ночью били россияне также по жилым домам в наших регионах. На данный момент известно о 12 раненых, среди них двое детей. Два человека погибли", — говорится в его сообщении от 18 октября.

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Также он упомянул об атаке по сельскохозяйственному предприятию Волыни. После удара жителей поселка Маневичи попросили временно эвакуироваться в другую часть населенного пункта.

За прошлую неделю российские террористы запустили по Украине почти 2700 ударных дронов, 1700 авиабомб и 66 ракет, большая часть из них баллистические.

"Главные цели этих ударов — именно энергетика, россияне пытаются создать блэкаут. И Америка должна видеть, что Россия не делает навстречу шаги в ответ на снятие санкций или соглашения. Напротив, каждый сигнал о возможности заработать они воспринимают как то, что ставка на войну работает, и можно воевать дальше. Именно из-за этой позиции России война продолжается, а не потому, что Украина справедливо защищает себя. Именно на Россию нужно давить, чтобы у мира был шанс", — подчеркивает Зеленский.

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио оправдался за то, что Трамп отстрочил введение "адских санкций" против России минимум на 60 дней.

"Я считаю, что президент хочет использовать этот 60-дневный период, чтобы проанализировать, какие последствия будет иметь введение как санкций, так и пошлин для мировой экономики и даже для экономики США", — пояснил он.

Что касается соглашения о дизельном топливе с Россией, то, как заявил госсекретарь США, Кремль в любом случае сумел бы продать его на мировом рынке.

"Дизельное топливо, которое Путин собирался продать, так или иначе попало бы на мировой рынок. Разница заключается лишь в том, какую долю от него получили бы Соединенные Штаты", — подчеркнул чиновник.

Удары РФ по Украине ранее оправдывал и сам глава Белого дома, заявив, что Киев атакует российские объекты.

Напомним, как в сентябре за спиной Украины созрела сделка, выгодная Трампу и Путину.

Также сообщалось, как Россия использует проблему со Starlink против Украины.