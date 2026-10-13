"Украина нанесла удары по многим объектам накануне": Трамп публично оправдал атаки РФ

Президент США Дональд Трамп отказался признать, что Россия нарушила "энергетическое перемирие" после ударов по энергообъектам Украины.

Политик отказался обвинять РФ в нарушении "энергетического перемирия". С новым заявлением он выступил во время общения с журналистами, сообщает Clash Report.

Трамп об энергетическом перемирии

Один из американских журналистов напомнил президенту США, что Россия буквально вчера нанесла удары по шести энергетическим объектам в Украине.

"Вчера Россия нанесла удары по шести энергетическим объектам… Как вы считаете, Россия не нарушила перемирие?", — спросил журналист.

В ответ глава Белого дома отказался прямо признать атаки РФ и нарушение "энергетического перемирия".

"Ну, Украина тоже нанесла удары по многим объектам накануне… Я расскажу об этом позже", — ответил Трамп и чуть ли не обвинил в этом Украину.

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Кроме того, президент США заявил, что сообщит позже, нарушила ли Россия "энергетическое перемирие".

Затем Трампа спросили, почему, по его мнению, Путин хочет завершить войну больше, чем Зеленский. На что Трамп в очередной раз начал рассказывать о своих навыках заключения соглашений.

"Я всю свою жизнь занимался заключением соглашений. Этим я занимался всю свою жизнь — заключал соглашения. Думаю, они оба хотят, чтобы война закончилась. Знаете, честно говоря, они оба хотят положить ей конец, но не знают, как этого добиться. Между ними много ненависти. Они оба хотят, чтобы война закончилась. Они не знают, как этого добиться. Мы поможем им этого добиться", — сказал он.

Энергетическое перемирие Дональда Трампа: что известно

Напомним, 11 октября Дональд Трамп объявил, что между Россией и Украиной началось "энергетическое перемирие".

Впоследствии издание Axios со ссылкой на данные представителя Белого дома сообщило, что соглашение об "энергетическом перемирии" на данный момент касается лишь прекращения ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

Уже 13 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен "заставить" Украину и Россию заключить мирное соглашение. При этом он вновь подверг критике украинского лидера Владимира Зеленского.

По словам Дональда Трампа, российский диктатор Владимир Путин якобы больше стремится заключить мирное соглашение, чем Владимир Зеленский.