"Нам нужно убедить Зеленского": Трамп отреагировал на нарушение "энергетического перемирия" (видео)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен "заставить" Украину и Россию заключить мирное соглашение. При этом он вновь подверг критике украинского лидера Владимира Зеленского.

По словам Дональда Трампа, российский диктатор Владимир Путин якобы больше стремится заключить мирное соглашение, чем Владимир Зеленский. Об этом президент США заявил во время беседы с прессой, сообщает Magno News.

В первую очередь журналисты поинтересовались у главы Белого дома ситуацией с так называемым "энергетическим перемирием". В частности, один из корреспондентов сообщил Трампу, что Россия уже как минимум дважды нарушила условия прекращения огня в ночь на 12 октября.

"Я в этом не уверен. Мы это проверим", — ответил на это президент США.

Далее, отвечая на подобный вопрос, Трамп уже заявил, что якобы обе стороны — и украинская, и российская — нарушили "энергетическое перемирие". В то же время, по словам политика, якобы и Зеленский, и Путин "поддерживают" эту идею.

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Кадры общения Трампа с журналистами о "энергетическом перемирии"

Кроме того, во время общения с прессой Трамп заговорил о процессе завершения войны в Украине в целом. По его словам, Путин, с которым он недавно разговаривал, якобы хочет заключить мирное соглашение, в то время как Зеленского в этом необходимо убеждать.

"Я думаю, что Путин хочет заключить соглашение, и нам нужно добиться того, чтобы Зеленский тоже захотел это сделать. Я думаю, что на самом деле Путин хочет заключить соглашение больше, чем Зеленский", — заявил президент США.

Трамп также добавил, что оба лидера "хотят заключить соглашение", но "не знают, как это сделать". Однако Вашингтон "заставит" их пойти на это, чтобы положить конец войне.

Что касается дизельного соглашения с Россией, политик ответил, что оно было заключено не для него, а "для мира".

Напомним, 11 октября Дональд Трамп объявил, что между Россией и Украиной началось "энергетическое перемирие".

Впоследствии издание Axios со ссылкой на данные представителя Белого дома сообщило, что соглашение об "энергетическом перемирии" на данный момент касается лишь прекращения ударов по нефтеперерабатывающим заводам.