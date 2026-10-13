"Нам потрібно переконати Зеленського": Трамп відповів на порушення "енергетичного перемир'я" (відео)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон має наміри "змусити" Україну та Росію укласти мирну угоду. Водночас він знову розкритикував українського лідера Володимира Зеленського.

За словами Дональда Трампа, російський диктатор Володимир Путін нібито більше прагне укласти мирну угоду, аніж Володимир Зеленський. Про це президент США заявив під час розмови з пресою, передає Magno News.

Передусім журналісти поцікавилися у глави Білого дому щодо ситуації з так званим "енергетичним перемир'ям". Зокрема один із кореспондентів повідомив Трампу, що Росія вже щонайменше двічі порушила умови припинення вогню у ніч на 12 жовтня.

"Я в цьому не впевнений. Ми це перевіримо", — відповів на це президент США.

Далі, відповідаючи на подібне запитання, Трамп уже відповів, що нібито обидві сторони — і українська, і російська — порушили "енергетичне перемир'я". Водночас, за словами політика, нібито і Зеленський, і Путін "підтримують" цю ідею.

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Кадри спілкування Трампа з журналістами про "енергетичне перемир'я"

Також під час спілкування з пресою Трамп заговорив про процес завершення війни в Україні загалом. За його словами, Путін, з яким він нещодавно розмовляв, нібито хоче укласти мирну угоду, у той час як Зеленського у цьому необхідно переконувати.

"Я думаю, що Путін хоче укласти угоду, і нам потрібно досягти, щоб Зеленський теж захотів це зробити. Я думаю, що насправді Путін хоче укласти угоду більше, ніж Зеленський", — заявив президент США.

Трамп також додав, що обоє лідерів "хочуть укласти угоду", але "не знають, як це зробити". Проте Вашингтон "змусить" їх піти на це, щоб припинити війну.

Що стосується дизельної угоди з Росією, політик відповів, що вона була досягнута не для нього, а "для світу".

Нагадаємо, 11 жовтня Дональд Трамп оголосив, що між Росією та Україною почалося "енергетичне перемир'я".

Згодом медіа Axios з посиланням на дані представника Білого дому повідомило, що угода про "енергетичне перемир'я" стосується наразі лише припинення ударів по нафтопереробних заводах.