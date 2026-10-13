"Україна вдарила по багатьох об'єктах напередодні": Трамп публічно виправдав атаки РФ

Президент США Дональд Трамп відмовився визнати, що Росія порушила "енергетичне перемир’я", після ударів по енергооб’єктах України.

Політик відмовився звинуватити РФ у порушенні "енергетичного перемир'я". Нову заяву він зробив під час спілкування з журналістами, повідомляє Clash Report.

Трамп про енергетичне перемир'я

Один із американських журналістів нагадав президенту США, що Росія тільки вчора атакувала 6 енергооб'єктів в Україні.

"Росія вдарила по шести енергетичних об'єктах вчора… На вашу думку, Росія не порушила перемир'я", — спитав журналіст.

У відповіль очільник Білого дому відмовився на пряму визнавати атаки РФ та порушення "енергетичного перемир'я".

"Ну, Україна також вдарила по багатьох об'єктах напередодні… Я повідомлю про це пізніше", — відповів Трамп та мало не звинуватив вкортре Україну.

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Також президент США заявив, що повідомить пізніше, якщо Росія порушила "енергетичне перемир'я".

Потім Трампа спитали, чому, на його думку, Путін хоче завершити війну, аніж Зеленський. На що Трамп почав вкотре розповідати про свої вміння укладати угоди.

"Я все своє життя займався угодами. Цим я займався все своє життя — укладав угоди. Гадаю, вони обоє хочуть, щоб війна закінчилася. Знаєте, чесно кажучи, вони обоє хочуть її закінчити, але не знають, як цього досягти. Між ними багато ненависті. Вони обоє хочуть, щоб війна закінчилася. Вони не знають, як цього досягти. Ми допоможемо їм цього досягти", — сказав він.

Енергетичне перемир'я Дональда Трампа: що відомо

Нагадаємо, 11 жовтня Дональд Трамп оголосив, що між Росією та Україною почалося "енергетичне перемир'я".

Згодом медіа Axios з посиланням на дані представника Білого дому повідомило, що угода про "енергетичне перемир'я" стосується наразі лише припинення ударів по нафтопереробних заводах.

Вже 13 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон має наміри "змусити" Україну та Росію укласти мирну угоду. Водночас він знову розкритикував українського лідера Володимира Зеленського.

За словами Дональда Трампа, російський диктатор Володимир Путін нібито більше прагне укласти мирну угоду, аніж Володимир Зеленський.