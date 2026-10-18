Росія 76 разів атакувала українську енергетику після "перемир"я" Трампа, — Зеленський

11 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про "дизельну угоду" з кремлівським диктатором Володимиром Путіним і заявив про "енергетичне перемир’я" між Україною та Росією.

Через тиждень президент України Володимир Зеленський констатував, що РФ і не мала наміру дотримуватися цього перемир’я, про що написав у соцмережах. За його словами, після гучних заяв Трампа Росія цілеспрямовано завдала ударів по українській енергетиці та нафтогазовому сектору вже 76 разів.

"Лише цієї ночі було завдано ударів по підстанціях у Вінниці, Житомирі, Хмельницькому та Одесі. Десятки тисяч сімей залишилися без світла. Фактично цілодобово працюють енергетики та ремонтні бригади, які займаються відновленням. Вночі росіяни також обстрілювали житлові будинки в наших регіонах. Наразі відомо про 12 поранених, серед них двоє дітей. Двоє людей загинули", — йдеться в його повідомленні від 18 жовтня.

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Також він згадав про атаку на сільськогосподарське підприємство у Волині. Після удару мешканців селища Маневичі попросили тимчасово евакуюватися в іншу частину населеного пункту.

За минулий тиждень російські терористи запустили в бік України майже 2700 ударних дронів, 1700 авіабомб і 66 ракет, більшість із яких — балістичні.

"Головні цілі цих ударів — саме енергетика, росіяни намагаються спричинити блекаут. І Америка має бачити, що Росія не робить кроків назустріч у відповідь на скасування санкцій чи укладення угод. Навпаки, кожен сигнал про можливість заробити вони сприймають як те, що ставка на війну працює, і можна воювати далі. Саме через цю позицію Росії війна триває, а не тому, що Україна справедливо захищає себе. Саме на Росію потрібно тиснути, щоб у миру був шанс", — підкреслює Зеленський.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо виправдався за те, що Трамп відклав введення "пекельних санкцій" проти Росії щонайменше на 60 днів.

"Я вважаю, що президент хоче використати цей 60-денний період, щоб проаналізувати, які наслідки матиме введення як санкцій, так і мит для світової економіки та навіть для економіки США", — пояснив він.

Що стосується угоди з Росією щодо дизельного палива, то, як заявив держсекретар США, Кремль у будь-якому разі зміг би продати його на світовому ринку.

"Дизельне паливо, яке Путін збирався продати, так чи інакше потрапило б на світовий ринок. Різниця полягає лише в тому, яку частку від нього отримали б Сполучені Штати", — наголосив чиновник.

Удари РФ по Україні раніше виправдовував і сам глава Білого дому, заявивши, що Київ атакує російські об’єкти.

Нагадаємо, як у вересні за спиною України назріла угода, вигідна Трампу та Путіну.

Також повідомлялося про те, як Росія використовує проблему зі Starlink проти України.