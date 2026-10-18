Сильне задимлення: у Волинській області людей просять покинути свої домівки після прильоту дрона

18 жовтня російські терористи здійснили напад на підприємство в селищі Маневичі Волинської області, внаслідок чого якість повітря там суттєво погіршилася.

Мешканців району "Тридцятка" просять негайно покинути свої будинки та поки що переїхати подалі від підприємства, в іншу частину населеного пункту. Відповідне звернення опублікувала Маневицька селищна рада.

У Волинській обласній військовій адміністрації повідомили, що в Маневичах горять складські та виробничі приміщення після того, як вранці російські окупанти атакували промислове підприємство.

"Пожежа сильна, площа велика, спостерігається сильне задимлення. Вітер дме в бік селища, тому закликаю місцевих мешканців, по можливості, залишатися в приміщеннях, щільно закрити вікна та двері, вимкнути припливну вентиляцію та не перебувати на відкритому повітрі без необхідності. Ситуація складна, але контрольована", — написав голова ОВА Роман Романюк.

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За попередньою інформацією, ніхто не загинув і ніхто не постраждав.

Наразі рятувальники продовжують ліквідувати наслідки удару.

Ще 16 жовтня мешканців Маневичів попередили про можливу аварійну ситуацію на одному з місцевих підприємств, яка може супроводжуватися викидом аміаку в атмосферу.

Аміак — небезпечна хімічна речовина, яка може спричинити подразнення очей і дихальних шляхів, а також отруєння. Якщо з’явився різкий запах аміаку, кашель, сльозотеча або утруднене дихання, необхідно покинути небезпечну зону, якщо це безпечно, і звернутися за медичною допомогою.

Нагадаємо, у Хмельницькій області безпілотник влучив у нафтобазу, що спричинило масштабну пожежу.

Також повідомлялося, що після ударів 16 жовтня в Луцьку, завданих об’єктам енергетики, виникли проблеми з водо- та електропостачанням.