Атака дронів РФ на Хмельниччину: попри роботу ППО, вирує пожежа на важливому об'єкті

Попри успішну роботу сил протиповітряної оборони, масована нічна атака російських безпілотників спричинила масштабну пожежу на об'єкті зберігання пального в Шепетівському районі.

Увечері 15 жовтня російські війська атакували Хмельницьку область ударними безпілотниками. Унаслідок атаки виникла пожежа на території нафтобази в Шепетівському районі.

Про це офіційно повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін у своєму Telegram-каналі.

За словами чиновника, протягом всієї доби підрозділи протиповітряної оборони активного протидіяли повітряним цілям ворога та зафіксували збиття. Втім, є і влучання на території нафтобази.

"Сьогодні ворог неодноразово атакував Хмельниччину безпілотниками. Працювали сили ППО. Є збиття. Унаслідок атаки виникла пожежа на території нафтобази у Шепетівському районі", — написав Тюрін о 23:19.

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До приборкання вогню та ліквідації наслідків надзвичайної події одразу залучили екстрені та профільні служби регіону. Наразі на об'єкті тривають відновлювальні роботи та уточнюються масштаби завданих збитків.

Інформацію про постраждалих та масштаби пошкоджень у наведеному повідомленні не уточнили.

Через те, що ворожі безпілотники продовжили курсувати в повітряному просторі області, очільник ОВА закликав місцевих жителів залишатися в укриттях та не нехтувати безпекою.

"Бережіть себе та перебувайте в безпечних місцях", — наголосив Сергій Тюрін.

Зазначимо, що атака на нафтобазу в Шепетівському районі стала частиною масованого удару російських військ по цивільній та промисловій інфраструктурі західних областей України:

Хмельницька область: окрім Шепетівського району, займання через ворожі удари виникло на одному з підприємств у Кам'янець-Подільському районі.

Тернопільська область: російські окупанти завдали ударів реактивними БпЛА по виробничих об'єктах у Чортківському районі. Унаслідок цієї атаки поранення отримали щонайменше 5 осіб.

Нагадаємо, у Ростовській області Росії після атаки дронів вигорів великий нафтопаливний термінал Новошахтинського заводу нафтопродуктів — пожежа тривала два дні. Супутникові знімки свідчать про те, що на території об’єкта не залишилося неушкоджених паливних резервуарів.

Також Фокус писав, що Вашингтон попередив Україну про можливе припинення обміну розвідувальними даними, якщо українські сили продовжать атакувати російські нафтопереробні заводи та енергетичні об’єкти.