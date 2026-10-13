"Димів два дні": у Ростові-на-Дону великий нафтовий термінал згорів після атаки дронів (фото)

Великий нафтопаливний термінал Новошахтинського заводу нафтопродуктів у Ростовській області Росії догорів після атаки дронів 10 жовтня. Об'єкт палав упродовж двох днів і після пожежі на місці зафіксовані серйозні ушкодження.

На території нафтопаливного термінала не залишилося жодного неушкодженого паливного резервуара після цієї атаки. Про це повідомила російська служба "Радіо Свобода".

Медіа зазначило, що раніше цей об'єкт був відомий під назвою "Юг Руси". Його пропускні потужності становили раніше до 2,5 мільйона тонн нафтопродуктів на рік. За даними з відкритих джерел також відомо, що біля термінала одночасно могли розміщуватися два судна водотоннажністю від 3 до 5 тисяч тонн.

На супутникових знімках, які показало видання, видно масштаби руйнувань на території об'єкта.

Супутникові знімки "Радіо Свобода" нафтового терміналу у Ростовській області РФ

Атака на нафтовий термінал Новошахтинського НПЗ — що відомо

Атака дронів на об'єкт відбулася ще у ніч на 10 жовтня, ще до того, як президент США Дональд Трамп проголосив "енергетичне перемир'я" між Росією та Україною. OSINT-канали повідомляли про серію вибухів і сильну пожежу у районі об'єкта.

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Кадри атаки на нафтопаливний термінал у Ростовській області

12 жовтня OSINT-канал ASTRA писав, що пожежа на атакованому терміналі у Ростові продовжується. Місцеві мешканці скаржилися на те, що місто опинилося під "димовою завісою" внаслідок тривалого займання, у той час, як місцеві ЗМІ намагалися приховати інформацію і повідомляли про "пожежу очерету".

Сам Новоштахтинський завод нафтопродуктів вважається одним із найбільших нафтопереробних підприємств на півдні Росії, розташованим в Ростовській області. До його складу входить уражений нафтоналивний термінал у Ростові-на-Дону, звідки готові нафтопродукти росіяни відвантажували для подальшого транспортування та логістики.

Нагадаємо, у ніч на 13 жовтня масована атака дронів паралізувала аеропорти у Москві.

Також напередодні партизанський рух "АТЕШ" опублікував кадри залізничного моста в Ростові-на-Дону після атаки безпілотників.