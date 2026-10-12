Ростов у диму другий день: палає нафтовий термінал, регіон знову під ударом БпЛА (фото, відео)

У Ростовській області другий день палає великий нафтопаливний термінал Новошахтинського заводу нафтопродуктів, який безпілотники уразили ще 10 жовтня. Мешканці скаржаться, що Ростов-на-Дону накрила димова завіса.

Тим часом місцеві ЗМІ нагамаються приховати інформацію про те, що горить саме нафтопереробний термінал, і у Telegram-каналах пишуть, що нібито "горить очерет". Про це повідомив OSINT-канал ASTRA.

За даними очевидців, через масштабну пожежу, яка не вщухає, місто другий день поспіль накрив сильний дим.

Аналітики проаналізували кадри з місця по дій та свідчення очевидців і дійшли до висновку, що, попри твердження місцевих ЗМІ, причиною диму є саме пожежа на нафтовому терміналі місцевого заводу нафтопродуктів. Також канали оприлюднили кадри з місця подій.

Пожежа на нафтопаливному терміналі Новошахтинського НПЗ

Відомо, що у ніч на 12 жовтня Ростовська область знову під атакою дронів. На території всього регіону оголосили повітряну тривогу через небезпеку БпЛА, російські моніторингові канали попереджають про загрозу дронів для Азова, Батайська та Ростова-на-Дону, а також пишуть про активну роботу протиповітряної оборони. Проте повідомлень про влучання чи інші наслідки обстрілу на момент публікації не було.

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Атака на нафтопаливний термінал у Ростові — що відомо

У ніч на 10 жовтня у російському Ростові-на-Дону пролунала серія вибухів і здійнялася сильна пожежа. Моніторингові канали повідомили, що під ударом опинився нафтоналивний термінал Новошахтинського заводу нафтопродуктів.

Атака на нафтопаливний термінал НЗНП у Ростовській області 10 жовтня

Варто зауважити, що Новошахтинський завод нафтопродуктів (НЗНП) — це одне з найбільших нафтопереробних підприємств на півдні Росії, розташоване в Ростовській області. Його потужності включають нафтоналивний термінал у Ростові-на-Дону, звідки готові нафтопродукти відвантажують для подальшого транспортування та логістики.

Нагадаємо, у ніч на 11 жовтня дрони атакували важливий міст у Ростовській області.

Також сотні ключових сервісів та хмарна інфраструктура "Яндекса" зупинилися після вибухів і атаки дронів у Володимирській області РФ у ніч на 11 жовтня.