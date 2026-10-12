Ростов второй день в дыму: горит нефтяной терминал, регион вновь подвергся удару БПЛА (фото, видео)

В Ростовской области уже второй день горит крупный нефтетопливный терминал Новошахтинского завода нефтепродуктов, который был поражён беспилотниками ещё 10 октября. Жители жалуются, что Ростов-на-Дону окутала дымовая завеса.

Тем временем местные СМИ пытаются скрыть информацию о том, что горит именно нефтеперерабатывающий терминал, и в Telegram-каналах пишут, что якобы "горит камыш". Об этом сообщил OSINT-канал ASTRA.

По словам очевидцев, из-за масштабного пожара, который не утихает, город второй день подряд окутан густым дымом.

Аналитики изучили кадры с места событий и показания очевидцев и пришли к выводу, что, несмотря на утверждения местных СМИ, причиной задымления является именно пожар на нефтяном терминале местного завода нефтепродуктов. Также каналы обнародовали кадры с места событий.

Пожар на нефтетопливном терминале Новошахтинского НПЗ

Известно, что в ночь на 12 октября Ростовская область вновь подверглась атаке дронов. На территории всего региона объявлена воздушная тревога из-за опасности БПЛА, российские мониторинговые каналы предупреждают об угрозе дронов для Азова, Батайска и Ростова-на-Дону, а также сообщают об активной работе противовоздушной обороны. Однако сообщений о попаданиях или других последствиях обстрела на момент публикации не поступало.

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Атака на нефтетопливный терминал в Ростове — что известно

В ночь на 10 октября в российском Ростове-на-Дону прогремела серия взрывов и разразился сильный пожар. Мониторинговые каналы сообщили, что под ударом оказался нефтеналивной терминал Новошахтинского завода нефтепродуктов.

Атака на нефтетопливный терминал НЗНП в Ростовской области 10 октября

Стоит отметить, что Новошахтинский завод нефтепродуктов (НЗНП) — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге России, расположенное в Ростовской области. В его состав входит нефтеналивной терминал в Ростове-на-Дону, откуда готовые нефтепродукты отгружаются для дальнейшей транспортировки и логистики.

Напомним, в ночь на 11 октября дроны атаковали важный мост в Ростовской области.

Кроме того, сотни ключевых сервисов и облачная инфраструктура "Яндекса" перестали работать после взрывов и атаки дронов в Владимирской области РФ в ночь на 11 октября.