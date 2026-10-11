В РФ прекратил работу "Яндекс": атака дронов вывела из строя дата-центр и более 80 сервисов

Сотни ключевых сервисов и облачная инфраструктура "Яндекса" перестали работать после взрывов и атаки дронов в Владимирской области РФ.

В Владимирской области России сообщают об атаке беспилотников и возможном повреждении дата-центра компании "Яндекс". После сообщений о взрывах российские пользователи начали массово жаловаться на масштабный сбой в работе облачной инфраструктуры и сервисов компании "Яндекс". Об этом сообщает мониторинговый канал Exilenova+.

По предварительным данным, под удар попал крупный дата-центр "Яндекса" во Владимире, рассчитанный на 2880 IT-стоек и имеющий мощность 50 МВт.

Сначала Telegram-канал Exilenova+ опубликовал кадры атаки беспилотников на Владимир и сообщил, что дата-центр "Яндекс" подвергся атаке. Позже местные жители сообщали о громких взрывах в регионе и пожаре в результате атаки на дата-центр "Яндекс" во Владимире, после чего инфраструктура начала рушиться.

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Впоследствии служба мониторинга Yandex Cloud Alert подтвердила, что в результате атаки БПЛА дата-центр получил повреждения и полностью прекратил работу.

Сообщение службы мониторинга Yandex Cloud Alert Фото: Скриншот

Из-за аварии вышло из строя огромное количество сервисов. В частности, перестали работать:

голосовой помощник "Алиса" и сервис "Яндекс Музыка";

платформа для видеосвязи "Яндекс Телемост" и "Яндекс Дом";

более 80 ключевых компонентов облачной платформы Yandex Cloud (Compute Cloud, Kubernetes, базы данных PostgreSQL, ClickHouse, MySQL, YDB и другие);

корпоративные инструменты (Tracker, Wiki, Forms) и поисковые API.

В настоящее время проблемы в работе сервисов зафиксированы в Казани, Самаре, Удмуртии, Владивостоке, Кузбасе, Брянске, Люберцах, Уфе и даже в Сербии.

Масштабный сбой "Яндекса" затронул регионы РФ и даже Сербию Фото: коллаж Фокус

Кроме того, в социальных сетях сообщают о серьезных проблемах в смежных сервисах, в частности в работе "Яндекс-Такси" в соседней Беларуси. Специалисты продолжают оценивать масштаб повреждений.

Два дата-центра "Яндекса" уже подверглись атакам

Сообщения о возможном ударе в Владимирской области появились после атак на два других дата-центра компании — в Сасове Рязанской области и в Калуге.

Согласно официальному заявлению "Яндекса" от 9 октября, в ночь с 7 на 8 октября дата-центр в Сасове получил серьезные повреждения в результате атаки беспилотников, и его работа была полностью остановлена. На следующее утро атаке подвергся объект в Калуге, где часть инфраструктуры также вышла из строя. Компания сообщила, что её сотрудники не пострадали.

Последствия этих атак сказались на работе облачной платформы. В официальной хронике инцидентов Yandex Cloud указано, что зона доступности ru-central1-b оставалась недоступной, а специалисты продолжали восстанавливать инфраструктуру. Компания также ввела временные ограничения на создание новых ресурсов, чтобы помочь клиентам возобновить работу критически важных сервисов.

В "Яндексе" подчеркнули, что пока не могут назвать точные сроки восстановления оборудования на поврежденных площадках.

Напомним, недавно Силы обороны Украины вновь нанесли удар по российскому дронопорту вблизи Цимбуловой в Орловской области, откуда РФ запускает беспилотники. OSINT-аналитики обнародовали спутниковые снимки, на которых видны воронки, поврежденные укрытия, пусковая установка и зона хранения БПЛА.

Ранее "Фокус" сообщал, что в российской Калуге раздавались взрывы. На опубликованных кадрах видно, что местная ПВО обстреляла дома вместо того, чтобы сбить дроны.