Силы обороны вновь атаковали дрон-порт РФ "Цимбулова": OSINT-специалисты показали последствия (фото)

Силы обороны Украины (СОУ) продолжают наносить удары по крупнейшему в РФ дронопорту вблизи села Цимбулова в Орловской области. Специалисты по OSINT обнародовали новые спутниковые снимки, на которых видны последствия поражений.

По данным мониторинговых пабликов, дроны СОУ смогли нанести значительный ущерб российским военным, которые постоянно запускают отсюда реактивные БПЛА. Об этом сообщает канал Exilenova+.

"По дрон-порту Цимбулова в Орловской области был нанесён очередной удар беспилотниками", — говорится в сообщении.

Последствия удара Сил обороны по дронопорту "Цимбулова" Фото: Exilenova+

Осринтеры опубликовали спутниковый снимок, на котором видны несколько воронкообразных выбоин после ударов — как на различных дорожках, так и вблизи укрытий. При этом наблюдатели убеждены, что последствия атаки затронули пусковые площадки и зоны хранения БПЛА.

"Последствия — на снимке. Несколько поврежденных бункерных помещений, одна пусковая установка реактивных БПЛА и зона хранения БПЛА", — пишут в Exilenova+.

Видео дня

Ранее Фокус сообщал, что в российской Калуге прогремели взрывы. На опубликованных кадрах видно, что местная ПВО обстреляла дома вместо того, чтобы сбить дроны.

Впоследствии стало известно, что Силы обороны атаковали дрон-порт "Цимбулова". Вблизи этой точки запуска было зафиксировано около 10 (!) очагов возгорания после попаданий.