В российской Калуге прогремели взрывы: ПВО обстреляла дома вместо того, чтобы сбить дроны (видео)

В российском городе Калуга, расположенном примерно в 180 км от Москвы, местные жители сообщают о серии взрывов. На опубликованных кадрах видно, что местная ПВО обстреляла дома вместо того, чтобы сбить дроны.

По словам свидетелей, в центре города и его окрестностях раздавались "странные" взрывы и слышался пролет дронов. Кадры с места "работы" местной ПВО опубликовал мониторинговый паблик Exilenova+.

"Осколки в Калуге после работы ПВО", — говорится в сообщении.

В Exilenova+ опубликовали фото и видео от россиян, которые попали под "атаку" местной ПВО. На кадрах видно, что в результате взрывов БПЛА были выбиты окна и повреждены балконы местных жителей.

На данный момент остается неизвестным, какой именно объект в Калуге подвергся удару. В этом областном центре расположено несколько десятков предприятий различного профиля, которые страна-агрессор может использовать в военных целях.

Видео дня

Ранее Фокус сообщал о том, как украинские войска нанесли удар по двум оборонным заводам в России. По словам Владимира Зеленского, украинские войска применили дальнобойное оружие против объектов в Калужской и Орловской областях.

Впоследствии стало известно, что дроны атаковали российские города Волгоград и Самару. В сети сообщают о возможном поражении объектов нефтеперерабатывающей промышленности РФ в двух городах.