У російській Калузі пролунали вибухи: ППО обстріляла будинки замість збиття дронів (відео)

У російському місті Калуга, що в близько 180 км від Москви, місцеві повідомляють про серію вибухів. З опублікованих кадрів помітно, що місцева ППО обстріляла будинки замість збиття дронів.

За словами свідків, у середмісті й околицях лунали "дивні" вибухи та чувся проліт дронів. Кадри з місця "роботи" місцевої ППО оприлюднив моніторинговий паблік Exilenova+.

"Уламки в Калузі після роботи ППО", — зазначено в повідомленні.

В Exilenova+ оприлюднили фото та відео від росіян, які потрапили під "атаку" місцевої ППО. На кадрах помітно, що від вибухів БПЛА були вибиті вікна та пошкоджено балкони місцевих.

Наразі залишається невідомим, який саме об'єкт у Калузі опинився під ударом. У цьому обласному центрі розташовані кілька десятків підприємств різної спрямованості, які країна-агресор може використовувати в військових цілях.

Видео дня

Раніше Фокус повідомляв про те, як українські сили уразили два оборонні заводи в Росії. За словами Володимира Зеленського, українські сили застосували далекобійні засоби по об’єктах у Калузькій та Орловській областях.

Згодом стало відомо, що дрони атакували російські Волгоград і Самару. У мережі повідомляють про можливе ураження об'єктів нафтопереробної промисловості РФ у двох містах.