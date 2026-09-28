Нічний удар по Росії: під атакою опинилися оборонні заводи та нафтова інфраструктура

Президент Володимир Зеленський заявив, що вночі 28 вересня українські сили уразили два оборонні заводи в Тульській та Воронезькій областях Росії. Також СБУ завдала ударів по нафтових об’єктах у Краснодарському краї.

Про це він повідомив у Telegram.

За його словами, українські сили також застосували далекобійні засоби по об’єктах у Калузькій та Орловській областях, які Росія використовує для дронових атак по Україні.

У Брянській області, за словами президента, українські військові працювали безпосередньо по російському окупаційному контингенту. Зеленський також повідомив про ураження цілі в Чорному морі.

“Послідовно відповідаємо нашою далекобійністю на російські удари проти життя”, — заявив президент.

Які саме заводи могли бути уражені

У відкритих джерелах є дані про два підприємства в цих регіонах, які раніше українська сторона пов’язувала з російським ракетним виробництвом. Ймовірно, може йтися про Єфремовський завод синтетичного каучуку в Тульській області та “Воронежсинтезкаучук” у Воронезькій області, однак у заяві Зеленського назви підприємств не вказані.

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25 вересня Генштаб ЗСУ повідомляв про ураження саме цих двох підприємств і зазначав, що вони залучені до виробництва твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет ОТРК “Іскандер”.

Водночас відкриті джерела щодо атаки 28 вересня поки не дають підтвердження, що Зеленський говорив саме про ці два заводи. Тому пов’язувати їх із нинішньою заявою президента можна лише як можливу версію.

“Воронежсинтезкаучук” є виробником синтетичних каучуків і термоеластопластів. Відкрита інформація про підприємство також підтверджує його промислову спеціалізацію.

Єфремовський завод також спеціалізується на виробництві синтетичного каучуку.

Синтетичні каучуки використовують для виготовлення спеціальних полімерних матеріалів. У військовій промисловості вони можуть застосовуватися, зокрема, у виробництві компонентів твердого ракетного палива та інших виробів для ракетної техніки. Водночас відкритих даних про те, яку саме продукцію і в яких обсягах ці підприємства постачають для конкретних російських ракет, немає.

Продукція “Воронежсинтезкаучуку” також має ширше застосування — синтетичний каучук використовують у виробництві шин та різних гумотехнічних виробів.

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони України атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї Росії.

Раніше Фокус писав, що в ніч проти 25 вересня українські безпілотники атакували НПЗ у Пермі, а також завод “Іскра” в Ульяновську.