Ночной удар по России: под атакой оказались оборонные заводы и нефтяная инфраструктура

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 28 сентября украинские войска нанесли удары по двум оборонным заводам в Тульской и Воронежской областях России. Кроме того, СБУ нанесла удары по нефтяным объектам в Краснодарском крае.

Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, украинские войска также применили дальнобойное оружие против объектов в Калужской и Орловской областях, которые Россия использует для дроновых атак на Украину.

В Брянской области, по словам президента, украинские военные наносили удары непосредственно по российскому оккупационному контингенту. Зеленский также сообщил о поражении цели в Чёрном море.

"Мы последовательно отвечаем нашим дальнобойным оружием на российские удары, направленные против жизни", — заявил президент.

Какие именно заводы могли быть повреждены

В открытых источниках имеются данные о двух предприятиях в этих регионах, которые ранее украинская сторона связывала с российским ракетным производством. Вероятно, речь может идти о Ефремовском заводе синтетического каучука в Тульской области и "Воронежсинтезкаучуке" в Воронежской области, однако в заявлении Зеленского названия предприятий не указаны.

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25 сентября Генштаб ВСУ сообщил о нанесении ударов именно по этим двум предприятиям и отметил, что они занимаются производством твёрдого ракетного топлива, в частности для баллистических ракет ОТРК "Искандер".

В то же время открытые источники, касающиеся атаки 28 сентября, пока не подтверждают, что Зеленский говорил именно об этих двух заводах. Поэтому связывать их с нынешним заявлением президента можно лишь как одну из возможных версий.

"Воронежсинтезкаучук" — производитель синтетических каучуков и термоэластопластов. Доступная информация о предприятии также подтверждает его промышленную специализацию.

Ефремовский завод также специализируется на производстве синтетического каучука.

Синтетические каучуки используются для изготовления специальных полимерных материалов. В военной промышленности они могут применяться, в частности, в производстве компонентов твёрдого ракетного топлива и других изделий для ракетной техники. В то же время открытых данных о том, какую именно продукцию и в каких объёмах эти предприятия поставляют для конкретных российских ракет, нет.

Продукция "Воронежсинтезкаучука" также находит более широкое применение — синтетический каучук используется в производстве шин и различных резинотехнических изделий.

Напомним, недавно Силы обороны Украины нанесли удар по Ильскому НПЗ в Краснодарском крае России.

Ранее Фокус сообщал, что в ночь на 25 сентября украинские беспилотники атаковали НПЗ в Перми, а также завод "Искра" в Ульяновске.