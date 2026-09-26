Летели "Нептун" и "Паляниця": Украина поразила в РФ НПЗ и производство компонентов для ракет (видео)

Ночью Украина нанесла удар по Ильскому НПЗ в Краснодарском крае. Также пострадал оптико-механический завод в Ростовской области России.

В ночь на субботу, 26 сентября, Силы обороны нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае. Об этом сообщил Telegram-канал Exilenova+.

По территории предприятия применялись реактивные средства поражения.

Пожар на Ильском НПЗ Фото: соцсети

Российский Telegram-канал "Astra" сообщил о пожаре, возникшем на Ильском НПЗ им. А. А. Шамара, в 50 км от Краснодара. Мощность завода составляет около 6,6 миллиона тонн нефти в год.

Место пожара Фото: соцсети

Сервис NASA FIRMS зафиксировал значительное возгорание на территории Ильского НПЗ.

Пожар на Ильском НПЗ Фото: Скриншот

Также под ударом оказался Азов в Ростовской области.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил атаку на Азов, добавив, что в результате падения БПЛА в городе были повреждены жилые многоквартирные дома, частные домовладения, промышленные объекты, школа, дворец культуры и автомобили.

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Удары по объектам в России: реакция в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ночью был нанесен удар по Ильскому НПЗ в Краснодарском крае. Также он сообщил, что в Ростовской области был поражён завод, поставляющий ВС РФ компоненты для ракет и артиллерии, а также комплекс "Панцирь-С2".

В свою очередь Служба безопасности Украины добавила, что совместно с другими подразделениями Сил обороны был нанесён удар по НПЗ "Ильский". После попадания на территории завода было зафиксировано возгорание в районе резервуарного парка и установки ЭЛОУ-АВТ.

Кроме того, центр спецопераций "Альфа" совместно с ВМС нанес удар по "Азовскому оптико-механическому заводу" в Ростовской области, где были повреждены объекты оптического и литейного производств, сборочный цех, гальванический цех и цех по изготовлению печатных плат. Это предприятие является одной из ключевых оптико-электронных площадок российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение", которая производит радиолокационные и инфракрасные головки самонаведения для управляемых ракет, тепловизионные приборы и электронные системы для высокоточной артиллерии.

В ходе атаки на объект были задействованы украинские крылатые ракеты "Нептун", а также реактивные ракеты-дроны "Рута", "Паляниця" и "Барс", говорится в сообщении спецслужбы.

Напомним, ранее мониторинговые группы обнародовали кадры с пролетами и взрывами в России.

Сообщалось, что дроны атаковали два НПЗ в Краснодарском крае.