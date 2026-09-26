Дроны атакуют Краснодарский край РФ: под ударом находится местный НПЗ (видео)

Мониторинговые группы обнародовали кадры с пролетами и взрывами БПЛА в Краснодарском крае РФ. По словам местных жителей, под ударом находится местный Ильский НПЗ.

На данный момент подробности о попаданиях и последствиях ударов остаются неизвестными. Об этом сообщает мониторинговый канал Exilenova+.

Российские паблики и местные жители сообщают, что атака дронов на объект "продолжается". По сообщениям местных каналов, на местном НПЗ уже зафиксировано несколько пожаров.

Кроме того, мониторинговые группы отмечают, что при атаке на этот НПЗ были использованы реактивные средства поражения. Впоследствии издание ASTRA получило видеоматериалы от очевидцев, на которых видно, как горит Ильский НПЗ.

"Его мощность составляет около 6,6 миллиона тонн нефти в год (шесть технологических установок первичной переработки). Это одно из ведущих нефтеперерабатывающих предприятий на юге РФ, продукция которого, в частности, используется для обеспечения российских войск. Поставка сырья осуществляется за счёт системы нефтепроводов АК "Транснефть". Ильский НПЗ неоднократно подвергался атакам украинских дронов. Последний раз он был атакован 8 августа", — говорится в материале.

Видео дня

Ранее Фокус сообщал о том, что в Самаре вновь горит Куйбышевский НПЗ. Судя по кадрам, пожар на НПЗ вновь разгорелся посреди ночи, а по данным мониторинговых каналов, он продолжал бушевать.

Впоследствии стало известно, что дроны поразили НПЗ в Перми и завод "Искра" в Ульяновске. После этого на месте вспыхнул пожар и поднялся густой дым. Кадры атаки попали на видео, которое распространили очевидцы.