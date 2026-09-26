Дрони атакують Краснодарський край РФ: під ударом перебуває місцевий НПЗ (відео)

Моніторингові пабліки оприлюднили кадри з прольотами і вибухами БПЛА у Краснодарському краї РФ. За словами місцевих, під атакою перебуває місцевий Ільський НПЗ.

Наразі деталі влучань та наслідків уражень залишаються невідомими. Про це повідомляє моніторинговий канал Exilenova+.

Російські пабліки та місцеві мешканці вказують, що атака дронів на об'єкт "триває". За повідомленнями місцевих каналів, на місцевому НПЗ вже зафіксовано кілька пожеж.

Також моніторингові пабліки відзначають, що в атаці на цей НПЗ було використано реактивні засоби враження. Згодом видання ASTRA отримало відеоматеріалів від очевидців, де видно, як горить Ільський НПЗ.

"Його потужність становить близько 6,6 мільйона тонн нафти на рік (шість технологічних установок первинної переробки). Це одне з провідних підприємств нафтопереробки на півдні РФ, продукція якого, зокрема, використовується для забезпечення російських військ. Постачання сировини здійснюється за рахунок системи нафтопроводів АК "Транснефть". Ільський НПЗ неодноразово зазнавав атак українських дронів. Востаннє він був атакований 8 серпня", — йдеться в матеріалі.

Видео дня

Раніше Фокус повідомляв про те, як у Самарі знову палає Куйбишевський НПЗ. Судячи з кадрів, пожежа на НПЗ знову спалахнула серед ночі, а за даними моніторингових каналів, вона продовжувала вирувати.

Згодом стало відомо, що дрони уразили НПЗ у Пермі та завод "Іскра" в Ульяновську. Після них на місці спалахнула пожежа і здійнявся густий дим. Кадри атаки потрапили на відео, які поширили очевидці.