Атакований напередодні: у Самарі знову палає Куйбишевський НПЗ "Роснєфті" (фото, відео)

У ніч на 23 вересня у російській Самарі знову спалахнула масштабна пожежа у районі промислової зони. Повідомляють про повторне займання на території Куйбишевського нафтопереробного заводу, який напередодні уночі уразили безпілотники.

Куйбишевський НПЗ знову загорівся з невідомих причин цієї ночі. Про це повідомили OSINT-канали.

"У промзоні Куйбишевського НПЗ у Самарській області, який бомбили вчора вранці, знову пожежа. Чи пов’язано це з новими "прильотами" наразі невідомо", — пишуть аналітики.

У мережі також поширили кадри займання на території підприємства. На них видно густий чорний дим, який здійнявся над НПЗ і розтягнувся над містом.

Пожежа на території Куйбишевського НПЗ 23 вересня

Судячи з кадрів, пожежа на НПЗ знову спалахнула серед ночі. Станом на 06:00 ранку, за даними моніторингових каналів, вона продовжувала вирувати.

Варто зауважити, що у місцевих Telegram-каналах Самари близько 02:30 години повідомляли про гучну сирену у регіоні. Також в аеропорту Самари оголошували план "Килим": "Росавіація" запроваджувала обмеження на посадження та виліт літаків. Повідомлялося про загрозу застосування безпілотників в області, проте жодної інформації щодо вибухів не надходило. Російська влада на момент публікації не коментувала повторної пожежі на НПЗ.

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Що відомо про Куйбишевський НПЗ у Самарі

Куйбишевський нафтопереробний завод входить до складу компанії "Роснєфть" і вважається одним з найбільших підприємств із перероблення нафти у цьому регіоні Росії. Його потужності становлять 7 мільйонів тонн нафти у рік, як свідчать дані з відкритих джерел.

На цьому заводі випускають загалом понад 30 видів нафтопродуктів, серед яких — бензини, дизельне пальне, мазути, розчинники тощо. Підприємство є важливою частиною нафтопаливної промисловості РФ і бере участь зокрема у забезпеченні російської армії.

Нагадаємо, у ніч на 22 вересня Сили оборони України уразили "Башнефть-УНПЗ" в Уфі та Куйбишевський НПЗ у Самарі.

Також днями Сили оборони уразили нафтопереробний завод "Газпромнефть-Московский НПЗ".