Палало в Уфі та Самарі: Генштаб ЗСУ підтвердив удар по двох НПЗ в Росії

Сили оборони України вразили "Башнефть-УНПЗ" в Уфі та Куйбишевський НПЗ у Самарі. На території обох підприємств зафіксували пожежі.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними відомства, об’єкти були уражені 21 та в ніч на 22 вересня 2026 року.

У Башкортостані під удар потрапив нафтопереробний завод “Башнефть-УНПЗ” за 13000 км від України. Його потужність становить близько 7,5 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне й котельне паливо, скраплені гази, сірку та іншу нафтопродукцію.

Також у Самарі, за 910 км від України, уражено Куйбишевський нафтопереробний завод. Він входить до структури ПАТ “НК “Роснефть” та має потужність переробки близько 7 млн тонн нафти на рік.

Завод виробляє бензини, дизельне пальне, мазут та понад 30 видів іншої нафтопродукції. У Генштабі зазначили, що продукція обох НПЗ використовується для забезпечення потреб армії РФ.

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У відомстві заявили, що ураження таких об’єктів спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу Росії.

“Робота по ключових об'єктах противника триває”, — повідомили у Генштабі.

Що ще відомо про уражені НПЗ

“Башнефть-УНПЗ” — один із трьох великих нафтопереробних майданчиків Уфи та найстаріший із них. Перші потужності підприємства запрацювали ще у 1938 році. На заводі використовують установки первинної та вторинної переробки, зокрема каталітичний риформінг, ізомеризацію, гідроочистку та каталітичний крекінг.

Однією з ключових установок УНПЗ є ЕLОУ-АВТ-6. Вона відповідає за знесолення та первинне розділення нафти на окремі фракції, які потім надходять на подальшу переробку. Її потужність перевищує 6 млн тонн сировини на рік.

Куйбишевський НПЗ у Самарі працює з 1945 року та входить до самарської групи підприємств “Роснефти”. На заводі діють дві основні установки первинної переробки — АВТ-4 та АВТ-5, а також комплекс каталітичного крекінгу, який використовують для збільшення виходу світлих нафтопродуктів.

Підприємство вже неодноразово зупиняло частину виробництва після атак. Зокрема, у червні 2026 року, за даними галузевих джерел, після удару безпілотників на заводі зупинили обидві основні установки первинної переробки. У 2024 році Куйбишевський НПЗ переробив близько 4,7 млн тонн нафтової сировини, виробивши близько 800 тис. тонн бензину, 1,4 млн тонн дизельного пального та 1,3 млн тонн мазуту.

Раніше, у ніч на 20 вересня, дрони масовано атакували Московський НПЗ, який прикривають кілька рубежів російської ППО.

Крім того, кілька днів тому безпілотники атакували НПЗ у Ярославлі. Після ударів там спалахнула масштабна пожежа на одному з найбільших нафтопереробних підприємств Росії.