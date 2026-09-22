Горело в Уфе и Самаре: Генштаб ВСУ подтвердил удар по двум НПЗ в России

Силы обороны Украины нанесли удар по "Башнефть-УНПЗ" в Уфе и Куйбышевскому НПЗ в Самаре. На территории обоих предприятий зафиксированы пожары.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

По данным ведомства, объекты подверглись обстрелу 21 и в ночь на 22 сентября 2026 года.

В Башкортостане под удар попал нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-УНПЗ", расположенный в 13 000 км от Украины. Его мощность составляет около 7,5 млн тонн нефти в год. Предприятие производит бензин, дизельное и котельное топливо, сжиженные газы, серу и другую нефтепродукцию.

Кроме того, в Самаре, в 910 км от Украины, пострадал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Он входит в структуру ПАО "НК "Роснефть" и имеет мощность переработки около 7 млн тонн нефти в год.

Завод производит бензин, дизельное топливо, мазут и более 30 видов другой нефтепродукции. В Генштабе отметили, что продукция обоих НПЗ используется для обеспечения потребностей армии РФ.

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В ведомстве заявили, что нанесение ударов по таким объектам направлено на снижение военно-экономического потенциала России.

"Работа по ключевым объектам противника продолжается", — сообщили в Генштабе.

Что ещё известно о пострадавших НПЗ

"Башнефть-УНПЗ" — один из трёх крупных нефтеперерабатывающих комплексов Уфы и самый старый из них. Первые мощности предприятия заработали ещё в 1938 году. На заводе используются установки первичной и вторичной переработки, в частности каталитический риформинг, изомеризация, гидроочистка и каталитический крекинг.

Одной из ключевых установок УНПЗ является ЭЛОУ-АВТ-6. Она отвечает за обессоливание и первичное разделение нефти на отдельные фракции, которые затем поступают на дальнейшую переработку. Её мощность превышает 6 млн тонн сырья в год.

Куйбышевский НПЗ в Самаре работает с 1945 года и входит в самарскую группу предприятий "Роснефти". На заводе действуют две основные установки первичной переработки — АВТ-4 и АВТ-5, а также комплекс каталитического крекинга, который используется для увеличения выхода светлых нефтепродуктов.

Предприятие уже неоднократно останавливало часть производства после атак. В частности, в июне 2026 года, по данным отраслевых источников, после удара беспилотников на заводе остановили обе основные установки первичной переработки. В 2024 году Куйбышевский НПЗ переработал около 4,7 млн тонн нефтяного сырья, произведя около 800 тыс. тонн бензина, 1,4 млн тонн дизельного топлива и 1,3 млн тонн мазута.

Ранее, в ночь на 20 сентября, дроны подвергли массированной атаке Московский НПЗ, который прикрывают несколько рубежей российской ПВО.

Кроме того, несколько дней назад беспилотники атаковали НПЗ в Ярославле. После ударов там вспыхнул масштабный пожар на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России.