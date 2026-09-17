В российском Ярославле масштабно горит НПЗ после атаки дронов (видео)

В ночь на 17 сентября беспилотники подвергли массированной атаке российский Ярославль. На фоне этой атаки местные власти были вынуждены перекрыть движение в сторону Москвы.

После серии взрывов в промышленной зоне Ярославля разразился сильный пожар. Об этом сообщили OSINT-каналы.

По данным аналитиков, дроны могли нанести удар по крупному нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть – ЯНОС".

"Силы обороны успешно нанесли удар по Ярославскому НПЗ, в промышленной зоне разразился масштабный пожар", — сообщают мониторинговые каналы.

На кадрах с места событий виден сильный пожар в промышленной зоне. Густой черный дым окутал город в результате атаки БПЛА.

Кадры атаки дронов на НПЗ в Ярославле этой ночью

Стоит отметить, что в ночь на 17 сентября губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил об угрозе беспилотников в регионе и о отражении "украинской атаки". Власти были вынуждены "в целях обеспечения безопасности" перекрыть движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

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Через некоторое время губернатор области подтвердил нападение на НПЗ. По его словам, предприятие было повреждено в результате обстрела; по состоянию на 06:50 экстренные службы работают над ликвидацией сильного пожара на месте. Также Евраев заявил, что российская противовоздушная оборона якобы сбила не менее 65 дронов в небе над регионом этой ночью.

Что известно о НПЗ "Славнефть – ЯНОС"

Нефтеперерабатывающий завод "Славнефть — ЯНОС" — один из крупнейших НПЗ в России, расположенный в городе Ярославле. Предприятие перерабатывает около 15 миллионов тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное топливо и авиационный керосин и участвует в снабжении российской армии, в частности, является важной составляющей логистики противника.

Напомним, что также этой ночью дроны нанесли удар по российскому военному аэродрому в Ростове, в результате чего произошла детонация и возник пожар.

Кроме того, накануне ракеты обрушились на авиазавод в российском Таганроге.