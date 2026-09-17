В Ростове сильный пожар и детонация: под обстрелом находится российский военный аэродром (видео)

В ночь на 17 сентября в российском Ростове прогремела серия взрывов. Город подвергся массированной атаке беспилотников, после чего разразился сильный пожар.

Кроме того, после атаки дронов в Ростове были слышны звуки, напоминающие детонацию. Об этом сообщили OSINT-каналы.

По данным аналитиков, взрывы в Ростове начали раздаваться около 01:00. Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу из-за угрозы со стороны беспилотников.

Через некоторое время появилась информация о том, какой именно объект подвергся атаке дронов в Ростове. Как утверждают мониторинговые каналы со ссылкой на данные очевидцев и OSINT-анализ, БПЛА могли поразить военный аэродром. Кадры атаки распространили в сети: на них слышны взрывы, видны яркие вспышки и пожар.

Кадры ночной атаки дронов на аэродром в Ростове

Впоследствии аналитики уточнили, что дроны атаковали авиабазу "Ростов-на-Дону — Центральная" в Ростове. На её территории дислоцируется 30-й отдельный транспортный смешанный авиационный полк ВС РФ. Сама авиабаза активно участвует в российской агрессии против Украины, используясь оккупантами для обеспечения логистики, а также переброски сил и военных грузов россиян на фронт.

Видео дня

На момент публикации российские власти и военные не подтверждали факт атаки на аэропорт. В российских СМИ сообщалось, что атака на город продолжалась и после 03:00, когда противовоздушная оборона пыталась уничтожить новые цели над городом.

Напомним, 16 сентября агентство Reuters сообщило, что из-за атаки дронов в российских городах Саратове и Сизране приостановили работу два крупных нефтеперерабатывающих завода.

Кроме того, в ночь на 16 сентября OSINT-каналы сообщали о ракетном ударе по российскому авиазаводу в Таганроге.