Дизеля стало еще меньше: из-за дронов остановились НПЗ РФ в Саратове и Сызрани, что известно

В России приостановили работу ещё двух нефтеперерабатывающих заводов, сообщили СМИ. Среди нефтепродуктов, производившихся на этих заводах, — миллионы тонн дизельного топлива, которое не поступит автомобилистам. Что произошло с двумя крупными НПЗ РФ, расположенными в 700-800 км от Украины?

Дроны остановили работу Сызранского и Саратовского НПЗ, принадлежащих компании "Роснефть", говорится в материале агентства Reuters. Сызранский завод прекратил работу во вторник, 15 сентября, а Саратовский — в прошлую пятницу, 11 сентября. СМИ получили информацию о ситуации на предприятиях РФ от трех анонимных источников. Отмечается, что из-за ударов украинских беспилотников усугубится внутренний дефицит топлива, в результате чего дополнительно сократится экспорт бензина, дизельного топлива и авиатоплива. В материале указано, что в Сызрани производили 1,5 млн тонн дизельного топлива в год, а в Саратове — 1,9 млн тонн дизельного топлива в год (данные 2024 года): совокупные потери россиян из-за остановки двух заводов — 3,4 млн тонн дизельного топлива.

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Источники в СМИ рассказали о последствиях ударов дронов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям и о сроках ремонта. При этом напомнили, что удары произошли после разговоров о возможном энергетическом перемирии, из-за которого Трамп вместе с Путиным давят на Зеленского

Сызранский НПЗ. 15 сентября дроны повредили установку АВТ-6, которая перерабатывала 17 тыс. тонн нефти в сутки, что составляло около 71 % мощности завода. На ремонт уйдет, по ориентировочным оценкам, около месяца. Еще одну установку, АВТ-5 мощностью 7100 тонн в сутки, ремонтировали после предыдущего попадания в июле.

Саратовский НПЗ. Предприятие только что завершило ремонт, который начали после предыдущей атаки украинских дронов, но произошли новые попадания. Продолжительность предыдущего ремонта — месяц (с 2 августа).

Отметим, что российские отраслевые порталы в 2024 году сообщали, что годовой объем производства дизельного топлива в РФ составлял 81,6 млн тонн, то есть остановка двух заводов — это "минус" 4 %. Согласно данным Reuters, на экспорт уходило 31 млн тонн, то есть около трети годового производства.

Удары по РФ с большого расстояния — подробности

Генеральный штаб ВСУ сообщил о дальних ударах по РФ и о попаданиях, в том числе, по НПЗ в глубине российской территории. Украинское командование в отчете за 15 сентября подтвердило атаку на Сызранский НПЗ, расположенный в 800 км от Украины. После попадания начался пожар на АВТ-6 и в резервуарном парке. Мощность переработки Сызранского НПЗ — около 8,9 млн тонн нефти в год.

Удары по РФ на большом расстоянии — пожар на Сызранском НПЗ 15 сентября Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

11 сентября командование сообщило о нанесении удара по Саратовскому НПЗ. Согласно данным Генштаба, были повреждены установка первичной переработки нефти ЭЛЗУ-АВТ-6 и часть магистрального нефтепровода. Мощность Саратовского НПЗ — 7 млн тонн нефти в год.

Удары по РФ на большом расстоянии — пожар на Саратовском НПЗ 11 сентября Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Отметим, что 11 сентября Фокус писал о налете дальнобойных дронов на РФ: под ударом оказались два объекта — Саратовский НПЗ и склад Ozon. В местах попадания начались пожары, а OSINT-аналитики сообщили, что удар, вероятно, нанесли дроны "Лютый".

Напоминаем, что 15 сентября стало известно о взрывах в Сызрани и Таганроге: удары пришлись по НПЗ и авиаремонтному заводу.