Этой ночью ракеты атаковали авиазавод в российском Таганроге, а дроны — крупный НПЗ в Сызране (видео)

В ночь на 15 сентября ряд российских регионов подвергся атаке беспилотников и ракет. В сети сообщают о взрывах и попаданиях по важным объектам в российских городах Таганроге и Сызране.

В Таганроге, по предварительным данным, под ударом мог оказаться авиационный научно-технический комплекс имени Бериева. На этом объекте россияне занимаются, в частности, ремонтом и модернизацией военных самолетов. Об атаке сообщили OSINT-аналитики.

"По предварительным данным, Силы обороны нанесли ракетные удары по Таганрогскому авиационному научно-техническому комплексу имени Г. М. Бериева, где ремонтируют и модернизируют военные самолеты", — пишут аналитики.

Следует отметить, что на момент публикации официальных подтверждений ракетных ударов по комплексу имени Бериева этой ночью не было. Однако в сети появились кадры предполагаемой атаки на Таганрог.

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Кадры ракетного удара по Таганрогу этой ночью

Отметим, что этот объект является одним из ключевых российских предприятий, занимающихся разработкой и ремонтом военной авиации в России. Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что на этом комплексе, в частности, осуществляется ремонт самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые РФ применяет в войне против Украины.

В Сызране после атаки дронов горит НПЗ — что известно

Помимо Таганрога, этой ночью под ударом оказался также российский город Сызрань в Самарской области. Около 02:00 OSINT-каналы сообщали о взрывах и "прилетах" в городе, показав кадры с места событий.

Кадры атаки дронов на Сызранский НПЗ этой ночью

По данным с видео и фото аналитикам удалось выяснить, что пожар в Сызране зафиксирован на территории промышленной зоны. Мониторинговые каналы предполагают, что целью атаки стал крупный нефтеперерабатывающий завод компании "Роснефть", расположенный здесь, однако официальных подтверждений пока нет.

Впоследствии аналитики уточнили, что на территории Сызранского НПЗ было зафиксировано сразу несколько очагов возгорания после ударов БПЛА. Однако что именно горит — пока неизвестно.

Стоит отметить, что Сызранский НПЗ — один из крупнейших в России. Известно, что он перерабатывает примерно 8,5 млн тонн нефти в год, или около 170 тыс. баррелей в сутки. Завод производит моторное и авиационное топливо, мазут, битум и сжиженные углеводородные газы.

Напомним, что также этой ночью раздались взрывы под российским Волгоградом. OSINT-аналитики сообщали, что на фоне ракетной угрозы на территории одного из крупнейших цементных заводов в России вспыхнул пожар.

Кроме того, накануне беспилотники атаковали Краснодарский край РФ: в сети сообщалось о взрывах и попаданиях в Сочи.