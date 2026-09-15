Взрывы под Волгоградом: во время ракетной тревоги загорелся крупный завод, сообщают о погибших (видео)

В ночь на 15 сентября на территории одного из крупнейших цементных заводов России, расположенного в Волгоградской области, прогремели мощные взрывы. До этого в регионе объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников и ракетной опасности.

Взрывы прогремели на территории АО "Себряковцемент" в городе Михайловка Волгоградской области. После них там наблюдается сильное задымление, а на место происшествия в экстренном порядке выехали пожарные. Об этом сообщили OSINT-каналы.

"Взрывы прогремели на территории АО "Себряковцемент" в Волгоградской области; перед этим в городе была объявлена ракетная и дронная опасность, на предприятие выехали пожарные бригады", — пишут аналитики.

На кадрах с места событий, которые распространяются в сети, видно, как над территорией предприятия поднимается густой дым.

Сильное задымление над АО "Себряковцемент" в Волгоградской области РФ

По данным мониторинговых ресурсов, в российских Telegram-каналах сообщают о возможных погибших в результате взрывов, а также о раненых. Однако официальных заявлений со стороны российских властей по этому поводу пока не поступало, а точные причины взрывов остаются неизвестными.

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Как уточнил мониторинговый канал Dnipro Osint (Гарбуз), взрывы прогремели в районе цементной печи № 5. Это одна из ключевых технологических линий предприятия.

На АО "Себряковцемент" прогремели взрывы в районе цементной печи № 5 Фото: Dnipro Osint

Что известно об АО "Себряковцемент"

АО "Себряковцемент" считается одним из крупнейших производителей цемента во всей России. Как свидетельствуют данные из открытых источников, производственная мощность завода составляет 4,06 млн тонн цемента и 3 млн тонн клинкера в год.

Напомним, в ночь на 13 сентября в российском Нижнекамске под атакой беспилотников оказался местный нефтеперерабатывающий завод.

Кроме того, перед этим дроны нанесли удар по химическому предприятию "КуйбышевАзот" в российском Тольятти.