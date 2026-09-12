Дроны атакуют Тольятти: под ударом находится химическое предприятие "КуйбышевАзот" (видео)

В российском городе Тольятти Самарской области РФ прогремели взрывы. По сообщениям местных жителей, в городе слышен пролет дронов и работа местной ПВО.

По сообщениям мониторинговых пабликов, под атакой может находиться местное химическое предприятие "КуйбышевАзот". Об этом сообщает проект Exilenova+.

Тольятти: местные жители сообщают о нападении. По предварительным данным, под ударом оказался химзавод "КуйбышевАзот". мониторинговый проект Exilenova+

Из открытых источников известно, что этот завод производит аммиак, аммиачную селитру, полиамиды, а также компоненты, используемые для производства взрывчатых веществ и ракет. Последний раз дроны атаковали этот объект в начале апреля 2026 года.

В марте 2026 года произошло два нападения, в результате которых сгорел цех № 11 и несколько близлежащих помещений на территории завода. Кроме того, местные жители сообщают о возникновении крупного пожара на заводе. На фотографиях из открытых источников видно, что возгорание произошло в одном из производственных цехов.

Видео дня

Ранее "Фокус" сообщал о том, как дроны атаковали морской порт в Махачкале. В городе прогремела серия взрывов и разразился пожар.

Впоследствии стало известно, что в российском Саратове беспилотники нанесли удар по крупному НПЗ. После серии взрывов в городе разразился сильный пожар в районе промышленной зоны.