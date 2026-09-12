Дрони атакують Тольятті: під ударом перебуває хімічне підприємство "КуйбишевАзот" (відео)

В російському місті Тольятті Самарської області РФ пролунали вибухи. За повідомленнями місцевих мешканців, у місті чутно проліт дронів і роботу місцевої ППО.

За повідомленнями моніторингових пабліків, під атакою може перебувати місцеве хімічне підприємство "КуйбишевАзот". Про це зазначає проєкт Exilenova+.

Тольятті: місцеві жителі повідомляють про атаку. Попередньо, під ударом опинився хімзавод "КуйбишевАзот". моніторинговий проєкт Exilenova+

З відкритих джерел відомо, що цей завод виробляє аміак, аміачну селітру, поліаміди, а також компоненти, які використовуються для виробництва вибухових речовин і ракет. Востаннє дрони атакували цей об'єкт на початку квітня 2026 року.

За березень 2026 сталося дві атаки, в результаті які згоріли цех номер 11 та кілька приміщень поблизу на території заводу. Також місцеві мешканці повідомляють про початок масштабної пожежі на заводі. З фото у відкритих джерела видно, що займання сталося на одному з цехів виробництва.

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Раніше Фокус повідомляв про те, як дрони атакували морський порт у Махачкалі. У місті прогриміла серія вибухів та здійнялася пожежа.

Згодом стало відомо, що у російському Саратові безпілотники уразили великий НПЗ. Після серії вибухів у місті здійнялася сильна пожежа у районі промислової зони.