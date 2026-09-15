Вибухи під Волгоградом: під час ракетної небезпеки спалахнув великий завод, пишуть про загиблих (відео)

У ніч на 15 вересня прогриміли потужні вибухи на території одного з найбільших цементних заводів Росії, розташованого у Волгоградській області. Перед цим у регіоні оголошували повітряну тривогу через загрозу безпілотників і ракетну небезпеку.

Вибухи пролунали на території АТ "Себряковцемент" в місті Михайлівка Волгоградської області. Після них там спостерігається сильне задимлення, а на місце інциденту екстрено вирушили екіпажі пожежників. Про це повідомили OSINT-канали.

"Вибухи пролунали на території АТ "Себряковцемент" у Волгоградській області, перед цим у місті оголошували ракетну та дронову небезпеку, на підприємство виїхали пожежні екіпажі", — пишуть аналітики.

На кадрах з місця подій, які поширюють у мережі, видно, як над територією підприємства здіймається сильний дим.

Сильне задимлення над АТ "Себряковцемент" у Волгоградській області РФ

За даними моніторингових ресурсів, у російських Telegram-каналах пишуть про ймовірних загиблих внаслідок вибухів, а також поранених. Проте офіційних заяв від російської влади з приводу цього поки не було, а точні причини вибухів залишаються невідомими.

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Як уточнив моніторинговий канал Dnipro Osint (Гарбуз), вибухи пролунали в районі цементної печі №5. Це одна з ключових технологічних ліній підприємства.

На АТ "Себряковцемент" вибухи пролунали в районі цементної печі №5 Фото: Dnipro Osint

Що відомо про АТ "Себряковцемент"

АТ "Себряковцемент" вважається одним з найбільших виробників цементу у всій Росії. Як свідчать дані з відкритих джерел, виробнича потужність заводу становить 4,06 млн тонн цементу та 3 млн тонн клінкеру на рік.

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня у російському Нижньокамську під атакою безпілотників опинився місцевий нафтопереробний завод.

Також перед цим дрони уразили хімічне підприємство "КуйбишевАзот" у російському Тольятті.