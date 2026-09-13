Дрони атакують Нижньокамськ: під атакою може перебувати місцевий НПЗ (відео)

У російському місті Нижньокамськ пролунала серія вибухів. За повідомленнями місцевих мешканців, у місті чутно прольоти дронів і активну роботу ППО.

Осінтери говорять про масований проліт дронів і повідомлення про вибухи, які чуються в місті. Про це повідомляє моніторинговий канал Exilenova+.

Місцеві мешканці вказують, що невідомі дрони пролітають над багатоповерхівками та рухаються в бік "нєфтянки". Мова може йти про один з трьох об'єктів — Нижньокамський нафтопереробний завод (ТАИФ-НК), ""Нижнекамскнефтехим" або ТАНЕКО.

Всі об'єкти вже ставали ціллю атаки дронів протягом літа. Востаннє вибухи в Нижньокамську на об'єктах ставалися 10 та 20 серпня цього року.

Раніше Фокус повідомляв про те, як БПЛА вразили НПЗ у Нижньокамську. Тут діють два головні підприємства — "ТАНЕКО" (належить "Татнефті") і "ТАІФ-НК". Обидва виробництва відіграють важливу роль у паливно-енергетичній інфраструктурі РФ.

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Згодом стало відомо, що дрони атакували НПЗ у Татарстані. За попередніми даними, у Нижньокамську чули вибухи та фіксували проліт безпілотників.