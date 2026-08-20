Дрони уразили НПЗ у Нижньокамську і нафтовий термінал у Краснодарському краю РФ (відео)

Під ранок 20 серпня безпілотники дісталися до Республіки Татарстан у Росії, атакувавши великий нафтопереробний завод у Нижньокамську. Також відомо про "прильоти" в інших регіонах РФ.

У Нижньокамську розташований один із найбільших і найсучасніших нафтохімічних та нафтопереробних вузлів Росії, який і міг опинитися під атакою дронів сьогодні. Про це повідомили OSINT-канали.

"Нижньокамськ, момент "прильоту" по НПЗ", — писали аналітики, публікуючи кадри влучання по підприємству. На відеороликах, які поширюють у мережі, видно задимлення у районі об'єкта.

Атака дронів на НПЗ у Нижньокамську

Варто зазначити, що у Нижньокамську діють два головні підприємства — "ТАНЕКО" (належить "Татнефті") і "ТАІФ-НК". Обидва виробництва відіграють важливу роль у паливно-енергетичній інфраструктурі РФ.

Водночас жодних підтверджень атаки на НПЗ у Нижньокамську на момент публікації не було. Відомо, що повітряну тривогу через загрозу безпілотників у регіоні оголосили ще близько 03:00 години. Повідомлялося про загрозу дронів для Нижньокамська, Заїнська, Набережних Челнів та Єлабуги.

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У Краснодарському краю РФ атакований нафтовий термінал

Також цієї ночі безпілотники атакували Краснодарський край РФ. OSINT-канали пишуть, що під атакою також опинилися об'єкти нафтової інфраструктури росіян. Відомо, що БпЛА зокрема атакували нафтовий термінал "Таманьгазнефть" у порту Тамані.

Наразі невідомо, які наслідки цієї атаки.

Дрони атакували нафтовий термінал "Таманьгазнефть"

Окрім того, за даними OSINT-аналітиків, безпілотники також вдарили по електричній підстанції "Тамань" потужністю 500 кВ.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня у тимчасово окупованому Криму стався тотальний блекаут: у мережі писали, що світло зникло по всьому півострову.

Також у ніч на 19 серпня безпілотники атакували один із найбільших заводів вибухівки в Росії у Нижньогородській області.