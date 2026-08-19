Один із найбільших заводів вибухівки РФ під ударом: що відомо про атаку БПЛА на Дзержинськ

У ніч на 19 серпня Дзержинськ Нижньогородської області Росії зазнав масованої атаки БПЛА. OSINT-аналітики вважають, що джерело густого диму може бути на території заводу імені Свердлова, який виробляє вибухові речовини.

Про це повідомило російське видання ASTRA.

Очевидці опублікували відео з густим білим димом над містом. Раніше OSINT-аналіз видання показав, що після удару БПЛА в Дзержинську було пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

За даними ASTRA, ймовірне джерело задимлення розташоване на території заводу вибухових речовин імені Свердлова. Підприємство розташоване в західній частині Дзержинська, приблизно за 5 км від пошкодженого житлового будинку.

Дим над заводом Фото: ASTRA

ФКП “Завод імені Я. М. Свердлова” є містоутворюючим підприємством Дзержинська та входить до військово-промислового комплексу Росії. Це оборонно-хімічне підприємство, яке є одним із найбільших виробників вибухових речовин у країні.

Відео дня

Завод перебуває під санкціями України, Євросоюзу, США, Великої Британії, Японії та Швейцарії. За даними ASTRA, підприємство раніше неодноразово атакували українські БПЛА, зокрема 30 квітня.

У жовтні 2024 року ASTRA повідомляла про пошкодження цеху заводу внаслідок атаки. Тоді в СБУ заявляли, що підприємство виробляє хімічні речовини для артилерійських боєприпасів і фугасних авіабомб.

У березні 2024 року завод відвідав тодішній міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Під час екскурсії представник підприємства розповідав йому про виробництво авіаційних бомб і зарплати працівників.

Водночас російська влада не повідомляла про кількість постраждалих або масштаби пошкоджень унаслідок нічної атаки.

Нагадаємо, одна з попередніх атак на завод імені Свердлова сталася восени 2025 року. Удар тоді підтвердили в Генштабі ЗСУ. На початку квітня 2026 року дрони також атакували підприємство з виробництва вибухівки в селищі імені Морозова.