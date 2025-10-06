Ключові потужності РФ у вогні: ЗСУ знищили завод та нафтовий термінал, — Генштаб

У ніч на 6 жовтня Сили оборони завдали ударів по низці об’єктів противника, викликавши серію вибухів і масштабні пожежі. Серед уражених — великий завод із виробництва вибухових речовин та морський нафтовий термінал у тимчасово окупованому Криму.

Related video

За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, у межах заходів зі зниження наступального потенціалу противника українські підрозділи вразили федеральне казенне підприємство "Завод імені Я.М. Свердлова". Цей завод належить до провідних російських виробників вибухових речовин і має можливості для спорядження широкого спектра боєприпасів — авіаційних і артилерійських снарядів, коригованих авіабомб, кумулятивних бойових частин протитанкових керованих ракет, інженерних зарядів та бойових частин для зенітно‑ракетних комплексів. У районі цілі зафіксовано численні вибухи та загоряння.

Також було уражено потужності Акціонерного товариства "Морський нафтовий термінал" у Феодосії (ТОТ АР Крим). Термінал є багатофункціональним об’єктом перевалки нафти та нафтопродуктів між залізницею, автомобільним і морським транспортом і використовувався для забезпечення російських окупаційних сил. На території комплексу виникла масштабна пожежа.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях Криму зафіксовано ураження підрозділів матеріального забезпечення окремого батальйону 18-ї загальновійськової армії РФ. Остаточні результати оцінюються та уточнюються.

У Генштабі підкреслили, що Сили оборони продовжують заходи з ослаблення воєнно‑економічного потенціалу окупанта з метою змусити Росію припинити збройну агресію проти України.

Нічна атака у Феодосії — що про це відомо

Нагадаємо, що у ніч на 6 жовтня у тимчасово окупованій Феодосії пролунали потужні вибухи, після яких на місцевому нафтовому терміналі спалахнула пожежа. Російська ППО намагалася збити безпілотник над містом, але безуспішно. Місцеві повідомляють, що після удару з Феодосії поспіхом евакуювали залізничні склади. Також стало відомо про ураження військової частини між Євпаторією та селом Уютне — пошкоджено один із радарів.

Також Фокус писав, що міністерство оборони Росії відзвітувало про успішне знищення всіх українських БПЛА і промовчало про наслідки масштабної нічної атаки. В окупованому Криму після удару горить найбільша на півострові нафтобаза, а в Бєлгородській і Брянській областях — проблеми з електрикою і водопостачанням.