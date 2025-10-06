Ключевые мощности РФ в огне: ВСУ уничтожили завод и нефтяной терминал, — Генштаб

В ночь на 6 октября Силы обороны нанесли удары по ряду объектов противника, вызвав серию взрывов и масштабные пожары. Среди пораженных — крупный завод по производству взрывчатых веществ и морской нефтяной терминал во временно оккупированном Крыму.

По информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в рамках мероприятий по снижению наступательного потенциала противника украинские подразделения поразили федеральное казенное предприятие "Завод имени Я.М. Свердлова". Этот завод относится к ведущим российским производителям взрывчатых веществ и имеет возможности для снаряжения широкого спектра боеприпасов — авиационных и артиллерийских снарядов, корректируемых авиабомб, кумулятивных боевых частей противотанковых управляемых ракет, инженерных зарядов и боевых частей для зенитно-ракетных комплексов. В районе цели зафиксированы многочисленные взрывы и возгорания.

Также были поражены мощности Акционерного общества "Морской нефтяной терминал" в Феодосии (ТОТ АР Крым). Терминал является многофункциональным объектом перевалки нефти и нефтепродуктов между железной дорогой, автомобильным и морским транспортом и использовался для обеспечения российских оккупационных сил. На территории комплекса возник масштабный пожар.

Кроме того, на временно оккупированных территориях Крыма зафиксировано поражение подразделений материального обеспечения отдельного батальона 18-й общевойсковой армии РФ. Окончательные результаты оцениваются и уточняются.

В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны продолжают мероприятия по ослаблению военно-экономического потенциала оккупанта с целью заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Ночная атака в Феодосии — что об этом известно

Напомним, что в ночь на 6 октября во временно оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, после которых на местном нефтяном терминале вспыхнул пожар. Российская ПВО пыталась сбить беспилотник над городом, но безуспешно. Местные сообщают, что после удара из Феодосии в спешке эвакуировали железнодорожные склады. Также стало известно о поражении воинской части между Евпаторией и селом Уютное — поврежден один из радаров.

