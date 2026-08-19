Один из крупнейших заводов взрывчатки в РФ под ударом: что известно об атаке БПЛА на Дзержинск

В ночь на 19 августа город Дзержинск в Нижегородской области России подвергся массированной атаке БПЛА. OSINT-аналитики полагают, что источником густого дыма может быть территория завода имени Свердлова, производящего взрывчатые вещества.

Об этом сообщило российское издание ASTRA.

Очевидцы опубликовали видео с густым белым дымом над городом. Ранее OSINT-анализ издания показал, что в результате удара БПЛА в Дзержинске был поврежден многоквартирный жилой дом.

По данным ASTRA, вероятный источник задымления находится на территории завода взрывчатых веществ имени Свердлова. Предприятие расположено в западной части Дзержинска, примерно в 5 км от повреждённого жилого дома.

Дым над заводом Фото: ASTRA

ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова" является городообразующим предприятием Дзержинска и входит в состав военно-промышленного комплекса России. Это оборонно-химическое предприятие, являющееся одним из крупнейших производителей взрывчатых веществ в стране.

Відео дня

Завод находится под санкциями Украины, Евросоюза, США, Великобритании, Японии и Швейцарии. По данным ASTRA, предприятие ранее неоднократно подвергалось атакам со стороны украинских БПЛА, в частности 30 апреля.

В октябре 2024 года компания ASTRA сообщила о повреждении цеха завода в результате атаки. Тогда в СБУ заявили, что предприятие производит химические вещества для артиллерийских боеприпасов и фугасных авиабомб.

В марте 2024 года завод посетил тогдашний министр обороны РФ Сергей Шойгу. Во время экскурсии представитель предприятия рассказывал ему о производстве авиационных бомб и зарплатах работников.

В то же время российские власти не сообщали о количестве пострадавших или масштабах ущерба в результате ночной атаки.

Напомним, одна из предыдущих атак на завод имени Свердлова произошла осенью 2025 года. Тогда об ударе сообщили в Генштабе ВСУ. В начале апреля 2026 года дроны также атаковали предприятие по производству взрывчатки в поселке имени Морозова.