"Світла немає ніде": в окупованому Криму стався тотальний блекаут

У ніч на 20 серпня по всій території тимчасово окупованого Криму зникла електроенергія. Перед цим у низці міст було чутно вибухи.

Спершу повідомлялося, що Керч, Феодосія, Сімферополь та Севастополь опинилися без світла, однак потім стало відомо про відключення електроенергії по всьому півострову. Про це повідомив моніторинговий канал "Крымский ветер".

"UPD. У Криму тотальний блекаут, світла немає ніде", — пишуть аналітики.

Моніторингові канали повідомили про цілковитий блекаут у Криму у ніч на 20 серпня

Перед цим моніторингові канали писали про фіксацію руху великої кількості безпілотників у різних районах Криму. У Саках, Керчі, Нижньогорському районі та Феодосії близько опівночі було чутно вибухи і активну роботу мобільних вогневих груп окупантів.

За даними партизанського руху "АТЕШ", сильні вибухи на тлі атаки дронів також пролунали у Сімферополі та Севастополі. У Сімферополі також спостерігалася заграва у районі ГРЕС.

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Тим часом окупаційна влада Криму на момент публікації ніяк не коментувала масштабне відключення світла на півострові. Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв лише попереджав про загрозу безпілотників, однак наслідки вибухів ніяк не коментував.

Варто зазначити, що це не перший блекаут у Криму останнім часом. У липні масштабні перебої зі світлом тривали на півострові понад три доби, мешканці скаржилися на перебої з водопостачанням і відсутність запасів їжі, поки влада заявляла про налагодження ситуації.

Нагадаємо, що у ніч на 20 серпня відключення світла також сталися у частині Києва та у Броварах після російського ракетного обстрілу.