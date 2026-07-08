"Так жити неможливо": на третю добу блекауту кримчани залишилися без запасів їжі, — ЗМІ

Окупований Крим уже третю добу поспіль стикається з масштабними перебоями в роботі енергосистеми. Жителі півострова масово скаржаться на відсутність світла й води, а також заявляють, що не можуть купити продукти, зв'язатися з близькими та отримати від окупаційної влади чіткі пояснення щодо ситуації.

Як пише російське видання "Агентство.Новости", попри заяви окупаційної влади про поступове відновлення комунальних послуг, у багатьох містах і районах проблеми залишаються.

За інформацією окупаційної адміністрації, повністю без електропостачання залишаються Армянськ, Джанкой, Красноперекопськ і прилеглі райони. Знову зникло світло і в Керчі, хоча напередодні чиновники повідомляли про відновлення електропостачання. В інших населених пунктах електроенергію подають лише частково.

Складною залишається ситуація також з водою. Зокрема, за даними підприємствп "Вода Крыма", водопостачання повністю відсутнє в Джанкої, Керчі, Армянську, Красноперекопську, Кіровському та Ленінському районах. Перебої також є в окремих районах Сімферополя, Алушти, Євпаторії, Бахчисарайського, Білогірського, Нижньогірського та Феодосійського районів.

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Також зазначається, що в додочу до наявних "проблем", українські військові продовжують завдавати ударів по об'єктах у Криму. Так, за інформацією командувача Сил безпілотних систем України Роберта Бровді, в ніч на середу українські сили уразили шість електропідстанцій і загалом 53 військові цілі на території півострова та інших тимчасово окупованих регіонів. За його словами, протягом останніх трьох діб також зазнали ударів пором у Керчі, суховантажне судно та 19 танкерів так званого тіньового флоту РФ. Крім того, відомо й про пожежі на підстанціях "Нижньогірська" та "НС-3".

Та все ж найбільше невдоволення люди висловлюють у коментарях під сторінками окупаційних чиновників.

Люди пишуть, що вже кілька днів живуть без світла і води, не можуть нормально приготувати їжу, зарядити телефони чи зв'язатися з рідними. Через тривалі відключення в багатьох зіпсувалися продукти, а в магазинах виникли проблеми з постачанням свіжих товарів.

Ба більше, чимало людей обурюються тим, що влада майже не пояснює, коли ситуація зміниться. За їхніми словами, офіційні повідомлення не дають відповідей на найважливіші запитання, тому люди не знають, коли чекати на відновлення світла та води. У коментарях вони просять хоча б запровадити графіки відключень, щоб можна було планувати повсякденне життя.

Кримчани масово скаржаться на наслідки тривалого блекауту та бездіяльність окупаційної влади. Фото: Агентство. Новости

У своїх зверненнях кримчани відкрито говорять про розпач. До прикладу, один із жителів написав, що в Роздольному світла немає ще із суботи, а воду за цей час дали лише один раз приблизно на годину. За його словами, усі продукти, які були вдома, вже зіпсувалися, а купити нові майже неможливо. Інший користувач звернувся до чиновників із закликом: "Краще складіть графік відключень електроенергії. Люди мучаться, а ми все говоримо про свята".

Окремі коментарі стосуються й того, як окупаційна влада висвітлює ситуацію. Люди пишуть, що офіційні заяви не збігаються з тим, що вони бачать навколо. Один із користувачів іронічно написав: "Довіряйте інформації, якої немає". Інші жителі зазначають, що живуть у постійному напруженні, оскільки не отримують повної інформації про те, що відбувається.

"Як можна орієнтуватися на офіційні джерела, якщо в них немає того, що відбувається насправді? У Керчі щоночі обстріли та руйнування житлових будинків, але в новинах про це не повідомляють. Люди вже втомилися жити в постійній напрузі, а страх став частиною повсякденного життя", — пишуть кримчани.

7 липня Фокус писав, що після масштабних перебоїв з електропостачанням у тимчасово окупованому Криму почали облаштовувати пункти, де жителі могли зарядити мобільні телефони та скористатися Wi-Fi.

Також варто зауважити, що ще наприкінці червня в окупованому Криму виникли серйозні проблеми з пальним і електропостачанням. Місцеві жителі повідомляли про дефіцит бензину, який на окремих заправках у Ялті коштував до 1000 рублів за літр, а також про тривалі відключення світла, через які частина магазинів припинила роботу.