560 грн за літр: росіяни у Криму скаржаться на ситуацію з пальним та світлом, — соцмережі (відео)

Тимчасово окупований Крим відрізаний від постачання пального та запровадив графіки відключень, "несправедливість" яких обурила росіян у мережі. Збереглась можливість купити бензин за рекордно високою ціною, а представник окупаційної влади нагадав населенню, що краще не буде.

У Ялті, розташованій на південному березі ТОТ Криму, росіяни можуть купити бензин, але їм доведеться сплатити по 1000 руб./літр (еквівалент 560 грн/літр), повідомили у Telegram-каналі Exilenova+. На відео з місця подій показали кадри спілкування з місцевим, який описав ситуацію з пальним. З'ясувалось, що місцевим продають за 600 руб./літр, а туристам — за 1000. За кадром чути, як оператор заспокоює співрозмовника, який турбується через зйомку: каже, що це він таким чином хоче показати друзям, що такі ціни справді існують. Тим часом з'явилось звернення представника окупаційної адміністрації Сергія Аксьонова, який уточнив, що немає не лише пального, а й світла. Фокус зібрав інформацію про ситуацію в Криму через п'ять жнів після попередження "40-денної спецоперації", яку анонсував президент Володимир Зеленський.

Відео дня

Допис з інформацією про ціну на бензин в Криму з'явилась у мережі вдень 30 червня. При цьому наголошується, що Ялта "б'є усі рекорди" вартістю 1000 руб за літр. На іншому відео, опублікованому у каналі, фігурувала жителька Бахчисараю, яка скаржилась на проблеми зі світлом. Зі слів спікерки, у Бахчисараї електропостачання не було добу, а на наступний день воно з'явилось лише на дві години. У місті половина магазинів не працює, бо не готові до відключень. Щодо цін на пальне, то його немає у вільному продажу, але є на "якихось приватних АЗС". Росіянка заявила, що сьогодні у Криму "просто непристойно" питати про вартість бензину, тому і вона її не озвучуватиме.

Ситуація в Криму — деталі

30 червня Аксьонов розповів жителям окупованого Криму про поточну ситуацію. Зі слів представника окупаційної влади, бензину більше не стане, а "кримчани" повинні набратись терпіння. Крім того, росіян обурило питання щодо графіків відключень, які вважають "несправедливими": начебто в одних районах вимикають менше, ніж в інших. Аксьонов запевнив населення, що це питання врегулюють і усім вимикатимуть однаково. Водночас, він визнав, що проблема залежить від "протидії противника по окремих речах" і від стану підстанцій.

Тим часом з'явились кадри від 413 полку СБС "Рейд" України. Українські військові повідомили, що в ніч на 29 червня уразили чотири підстанції на території ТОТ Криму. Ідеться про ПС 220/35 кВ "Мар’янівка", ПС 110/35/10 кВ "Олександрівка", ПС 110/35/10 кВ "Випасне" та ПС 330 кВ "Джанкой", які живили військові об'єкти ЗС РФ. Уточнюється, що удари завдали дронами Fire Point. Крім того, зранку 30 червня Генеральний штаб ЗСУ заявив, що вдарилось влучити по залізничному мосту біля населеного пункту Ічкі, яким російські війська везли пальне та зброю: результати поки не відомі.

Зазначимо, раніше Фокус писав про удари по логістичних шляхах ЗС РФ в окупованому Криму. Перелізання логістики почалось з ударів по мосту через Чонгар, в інших точках на Кримському перешийку і на ТОТ Херсонської області. Потім удари перенесли на Крим: стало відомо про повітряну атаку на залізничний міст біля села Роздольного, на Таврійську ТЕС та Балаклавську ТЕС, які забезпечували 90% електрики півострова.

Нагадуємо, 29 червня моніторинговий канал "Крымский ветер" повідомив про атаку дронів на Кримський міст.