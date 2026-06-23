ССО знищили міст через Північнокримський канал: як провели спецоперацію в Криму (відео)

Дрони-мідлстрайк Сил спеціальних операцій двічі поспіль влучили по залізничному мосту через Північнокримський канал біля села Роздольне, повідомила пресслужба підрозділу. Після першого влучання на місце атаки прибула ремонтна спецтехніка, яку підірвали разом з рештками мосту під час другої атаки. Які пошкодження отримав міст, чому він був важливим та який важливий об'єкт також загорівся неподалік?

Сили спецоперацій атакували залізничний міст біля Роздольного в Криму 22 та 23 червня, ідеться у повідомлення у Telegram-каналі ССО. Атаку провели за підтримки місцевих сил опору. Під час першої атаки по цілі влучили близько чотирьох ударних безпілотників, показало відео з місця подій. Російські засоби ППО встигли випустити мінімум одну ракету, але це не завадило провести ураження. Перші секунди запису показують палаючу хмару, у яку повторно б'ють дрони ССО. Далі бійці показали атаку, яка відбулась наступної ночі. Камера БпЛА спершу зафіксувала пошкоджений фрагмент мосту, а потім — влучання на залізничному ремонтному потягу, який прибув на міст, щоб його відремонтувати. Бачимо, що БпЛА влучили кілька разів поспіль по ремонтній техніці та, серед іншого, "поклали" кран, який мав допомогти відновленню.

Відео дня

Вибухи в Криму — деталі роботи дронів ССО 22-23 червня

На відео ССО вказано, що залізничний міст у Роздольному розташований на пів дороги між Джанкоєм та Владиславівкою. Бійці пояснили, що споруда мала важливе логістичне значення, оскільки ним прямували військові вантажі з РФ у двох ключових напрямках. Перший напрямок — це через Крим на лінію фронту на півдні України. Другий — для військових частин на території півострова. Військові також уточнили, що саме пошкодили. 22 червня зруйнували залізничне полотно та обвалили один прогон мосту. 23 червня — ремонтну техніку РФ.

"Це була стратегічна військово-логістична артерія окупантів. Об’єкт був частиною транспортного коридору для переміщення вантажів, ресурсів і військово-матеріальних засобів", — ідеться у дописі.

Вибухи в Криму — деталі

Тим часом у Telegram-каналі OSINTерів Falcon Innsight звернули увагу на карту пожеж FIRM NASA, на якій виявили можливі додаткові точки ураження, окрім мосту. З'ясувалось, що поруч мостом палахкотіла ще одна пожежа у точці, в якій розташована підстанція "Насосна" 220 кВ. Точка ураження підстанції має координати 45.28286, 34.94504: це за 10 км (по прямій) на південний схід від мосту, про який написали бійці ССО. Крім того, по відео можна геолокувати ймовірні координати точки влучання по мосту біля Роздольного — це 45.36031, 34.87605.

Вибухи в Криму — точки ураження біля Північнокримського мосту у Роздольному, 22-23 червня Фото: Falcon Insight / Telegram

Зазначимо, вдень 23 червня в каналі ССО у мережі Threads з'явилось повідомлення про ураження залізничного мосту в окупованому Криму. У лаконічному дописі вказується, що це "офіційно-термінове" повідомлення і що вони готові показати докази. Також уточнили, що "перший пішов": ймовірно, ішлося про інший залізничний міст в Криму, важливий для логістики окупантів.

Напередодні, 22 червня, представники окупаційної влади РФ на ТОТ Криму повідомили, що у деяких регіонах запроваджують графіки відключень. Також попередили про проблеми з водою. При цьому в анонімному каналі сил опору "Крымский ветер" показали фото Таврійської ТЕС під Сімферополем, ураженої в ніч на 21 червня.

Нагадуємо, у мережі показали удари Сил оборони по вантажних поромах біля Кримського мосту, яким везли пальне на півострів.