ССО уничтожили мост через Северо-Крымский канал: как прошла спецоперация в Крыму (видео)

Дроны-мидлстрайк Сил специальных операций дважды подряд нанесли удары по железнодорожному мосту через Северо-Крымский канал возле села Раздольное, сообщила пресс-служба подразделения. После первого попадания на место атаки прибыла ремонтная спецтехника, которую взорвали вместе с остатками моста во время второй атаки. Какие повреждения получил мост, почему он был важен и какой важный объект также загорелся неподалеку?

Силы спецопераций атаковали железнодорожный мост возле Роздольного в Крыму 22 и 23 июня, говорится в сообщении в Telegram-канале ССО. Атака была проведена при поддержке местных сил сопротивления. Во время первой атаки по цели попали около четырёх ударных беспилотников, как показало видео с места событий. Российские средства ПВО успели выпустить как минимум одну ракету, но это не помешало нанести удар. Первые секунды записи показывают горящее облако, по которому повторно наносят удары дроны ССО. Далее бойцы показали атаку, которая состоялась на следующую ночь. Камера БПЛА сначала зафиксировала поврежденный фрагмент моста, а затем — попадание по железнодорожному ремонтному поезду, который прибыл на мост, чтобы его отремонтировать. Видно, что БПЛА несколько раз подряд поразили ремонтную технику и, среди прочего, "положили" кран, который должен был помочь в восстановлении.

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Взрывы в Крыму — подробности о работе дронов ССО 22–23 июня

На видео ССО указано, что железнодорожный мост в Роздольном расположен на полпути между Джанкоем и Владиславовкой. Бойцы пояснили, что сооружение имело важное логистическое значение, поскольку по нему следовали военные грузы из РФ по двум ключевым направлениям. Первое направление — через Крым на линию фронта на юге Украины. Второе — для воинских частей на территории полуострова. Военные также уточнили, что именно они повредили. 22 июня разрушили железнодорожное полотно и обрушили один прогон моста. 23 июня — ремонтную технику РФ.

"Это была стратегическая военно-логистическая артерия оккупантов. Объект являлся частью транспортного коридора для перевозки грузов, ресурсов и военно-материальных средств", — говорится в сообщении.

Взрывы в Крыму — подробности

Тем временем в Telegram-канале OSINT-аналитиков Falcon Insight обратили внимание на карту пожаров FIRM NASA, на которой обнаружили возможные дополнительные очаги возгорания, помимо моста. Выяснилось, что рядом с мостом бушевал ещё один пожар в точке, где расположена подстанция "Насосная" 220 кВ. Точка поражения подстанции имеет координаты 45.28286, 34.94504: это в 10 км (по прямой) к юго-востоку от моста, о котором написали бойцы ССО. Кроме того, по видео можно геолоцировать вероятные координаты точки попадания по мосту около Раздольного — это 45.36031, 34.87605.

Взрывы в Крыму — места поражения возле Северо-Крымского моста в Раздольном, 22–23 июня Фото: Falcon Insight / Telegram

Отметим, что днём 23 июня в канале ССО в сети Threads появилось сообщение о поражении железнодорожного моста в оккупированном Крыму. В лаконичном посте указывается, что это "официальное срочное" сообщение и что они готовы представить доказательства. Также уточнили, что "первый ушел": вероятно, речь шла о другом железнодорожном мосте в Крыму, важном для логистики оккупантов.

Накануне, 22 июня, представители оккупационных властей РФ на временно оккупированной территории Крыма сообщили, что в некоторых регионах вводятся графики отключений. Также предупредили о проблемах с водой. При этом в анонимном канале сил сопротивления "Крымский ветер" показали фото Таврийской ТЭС под Симферополем, пострадавшей в ночь на 21 июня.

Напоминаем, что в сети появились кадры ударов Сил обороны по грузовым паромам у Крымского моста, на которых везли топливо на полуостров.