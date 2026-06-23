Железнодорожного моста в оккупированный Крым больше нет, — ССО ВСУ

Силы специальных операций ВС Украины сообщили, что уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал на временно оккупированной территории АР Крым.

"Извините, но у нас здесь официальное срочное сообщение: железнодорожного моста через Северо-Крымский канал в Крыму больше нет — ССО!" — говорится в сообщении на официальном канале Сил специальных операций в Treads.

Пост ССО ВСУ Фото: ССО ЗСУ

Военные также отметили, что "первый пошел", и спросили, стоит ли показывать видео и фото, но пока их не опубликовали.

Напомним, 18 июня Силы обороны уже нанесли удар по железнодорожному мосту через Северо-Крымский канал в районе Раздольного на временно оккупированной территории АР Крым.

Кроме того, украинские защитники обстреливали автомобильный мост через реку Калка в районе населенного пункта Гранитное Донецкой области.

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"Указанные объекты использовались противником для военных перевозок и обеспечения логистики оккупационных войск", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что российские войска начали эвакуацию отдельных подразделений с Кинбурнской косы из-за серьезных проблем со снабжением. По данным украинского командования, Силы обороны фактически парализовали логистику оккупантов, лишив их стабильной доставки боеприпасов, топлива и продовольствия. Фокус объяснял, что это может означать.

На оккупированной части Херсонской области россияне уже говорят об эвакуации населения в Крым и переносе части оккупационной администрации.